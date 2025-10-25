Právomoci posudkových lekárov sa rozšíria, na vystavenie novej PN-ky bude potrebný ich súhlas

Od 1. januára 2026 dôjde k rozšíreniu právomocí posudkových lekárovSociálnej poisťovne (SP) pri posudzovaní pracovnej neschopnosti (PN). Podľa novej právnej úpravy bude ošetrujúci lekár potrebovať súhlas posudkového lekára na vystavenie novej PN, ak chce tak urobiť do 7 pracovných dní od ukončenia predchádzajúcej PN, ktorú posudkový lekár ukončil. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.
Cieľom tejto novely zákona o sociálnom poistení, schválenej Národnou radou SR ako súčasť konsolidačného balíka a platnej od začiatku budúceho roku, je zabrániť zneužívaniu systému. V praxi totiž Sociálna poisťovňa zaznamenala prípady obchádzania pravidiel, kedy sa bez zjavnej zmeny zdravotného stavu krátko po skončení PN vystavovala nová PN, čím sa obchádzalo rozhodnutie posudkového lekára.
Nová kompetencia priniesla výsledky
Už od začiatku roku 2025 mali posudkoví lekári novú kompetenciu ukončiť dočasnú pracovnú neschopnosť, ak jej trvanie nemá lekársku opodstatnenosť, tzv. fiktívne alebo neodôvodnené PN.
Táto právomoc už priniesla výsledky v podobe úspor na výdavkoch na nemocenské dávky. Napriek tomu bolo v tomto roku evidovaných 9 490 prípadov vystavenia novej PN do 7 dní od skončenia predchádzajúcej, čo je pokles v porovnaní s rokom 2024, keď ich bolo až 14 870.
Výrazný pokles práceneschopností
Sociálna poisťovňa už za prvých deväť mesiacov roka 2025 zaznamenala výrazný pokles práceneschopností a celkové úspory v nemocenských dávkach, k čomu významne prispelo ukončenie 2 224 prípadov neodôvodnených PN posudkovými lekármi.
Nová legislatívna úprava od januára 2026 tak zvýši kontrolu nad uznávaním pracovnej neschopnosti, zabráni zneužívaniu systému a prispeje k efektívnejšiemu využívaniu nemocenských dávok v Slovenskej republike.