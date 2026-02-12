Rodičia môžu žiadať o ošetrovné aj pri zatvorení školy pre vysokú chorobnosť. Aký je postup?

Nárok na ošetrovné majú nemocensky poistení rodičia detí aj v prípade zatvorenia školy či škôlky pre vysokú chorobnosť. V takom prípade žiadosť vypĺňa rodič a potvrdzuje ju uzavreté zariadenie, v prípade zamestnanca aj jeho zamestnávateľ. Informovala o tom Sociálna poisťovňa s tým, že o tento typ ošetrovného môžu rodičia požiadať, ak ide o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do dovŕšenie 18. roku veku.
Príslušné tlačivo k žiadosti o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb je k dispozícii na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Po vyplnení treba žiadosť predložiť na potvrdenie predškolskému alebo školskému zariadeniu, resp. zariadeniu sociálnych služieb.
Nárok vzniká iba raz
„Následne tlačivo klient predloží na potvrdenie aj svojmu zamestnávateľovi (ak ide o zamestnanca) a potom ho doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva nemocenské poistenie (teda pobočke podľa sídla zamestnávateľa),“ uviedla Sociálna poisťovňa. Žiadosť možno podať aj elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
Nárok na ošetrovné má poistenec – rodič najviac na 14 kalendárnych dní, vzniká iba raz a jednému poistencovi. Rodič si tak môže uplatniť nárok na ošetrovné na dieťa počas jedného uzatvorenia školy, škôlky či zariadenia sociálnych služieb iba raz. „V prípade zamestnanca je okrem osobnej a celodennej starostlivosti podmienkou nároku na ošetrovné aj nedosahovanie príjmu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ za obdobie trvania dôvodu na poskytovanie ošetrovného,“ doplnila poisťovňa.
Kedy nárok nevznikne
Pripomenula, že ak je škola či škôlka otvorená, no ochorie dieťa, rodičia majú po splnení zákonných podmienok nárok na ošetrovné z dôvodu ochorenia dieťaťa, ak si jeho stav vyžaduje celodenné osobné ošetrovanie. V takom v prípade však žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater, následne ho poistenec podpíše a potvrdí zamestnávateľ, ak ide o zamestnanca. Nárok na ošetrovné je aj v tomto prípade možný najviac na 14 kalendárnych dní.
Sociálna poisťovňa upozornila, že nárok na ošetrovné nevznikne vtedy, ak ošetrujúca osoba už poberá inú dávku nemocenského poistenia – teda napríklad nemocenské či materské. Rodičom, ktorí sú SZČO alebo dobrovoľne poistení, poisťovňa odporučila pred podaním žiadosti o ošetrovné skontrolovať si, či majú riadne a včas uhradené poistné na nemocenské poistenie. Overiť si to môžu v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.