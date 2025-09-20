Nové vakcíny proti COVID-19 sú na Slovensku, očkovať sa bude od pondelka v 16 nemocniciach

Na Slovensko doviezli prvé vakcíny Comirnaty LP.8.1 upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant COVID-19. Ako minister zdravotníctva Kamil Šaško uviedol, každý, kto bude mať záujem o dobrovoľné očkovanie, sa bude môcť zaočkovať.
Termíny podľa dostupných kapacít
Očkovať sa začne v týždni od 22. septembra. Záujemcom, ktorí sú aktuálne registrovaní v „čakárni“ Národného centra zdravotníckych informácií, budú prideľované termíny podľa dostupných kapacít.
Očkovanie sa bude vykonávať v 16 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. Sú nimi: Univerzitná nemocnica Bratislava (Kramáre, Antolská), Fakultná nemocnica (FN) Trnava, FN Trenčín, Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, FN s poliklinikou Žilina, FN s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, FN s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,FN s poliklinikou Nové Zámky, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, FN Nitra, Nemocnica s poliklinikou Brezno, Univerzitná nemocnica Martin, Nemocnica Hospitale, Šahy, Nemocnica Koch, Bratislava a Medicínske zariadenie Mlynská dolina, Bratislava.
Registrácia
Na očkovanie novou vakcínou, ktorá poskytuje zvýšenú ochranu proti aktuálne najviac rozšírenému variantu ochorenia COVID-19, sa záujemcovia môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI): https://covidforms.nczisk.sk/. Nová verzia vakcíny bola schválená na používanie v Európskej únii.
„Európski odborníci odporučili, aby sa vakcíny proti COVID-19 na sezónu 2025/2026 upravili tak, aby cielili na nový variant LP.8.1. Očakáva sa, že takáto úprava pomôže udržať dobrú ochranu pred ochorením. Toto rozhodnutie vychádza z dostupných vedeckých dôkazov o šírení vírusu a imunitnej odpovedi,“ uviedol ministerstvo zdravotníctva.
Rezort zdravotníctva zároveň garantuje, že je zabezpečený dostatok vakcín proti žltačke typu A pre deti aj pre dospelých. „Zároveň v zmysle komunikácie s držiteľom registrácie je distribúcia do lekárni optimalizovaná tak, aby bola vakcína dostupná vo všetkých regiónoch Slovenska a zaočkovať sa mohol každý, kto má záujem,“ dodalo ministerstvo.