Registrácia na očkovanie novou vakcínou proti COVID-19 je už spustená

Na Slovensku sa spúšťa registrácia na očkovanie novou vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) do tzv. čakárne na adrese https://covidforms.nczisk.sk/. Ako informuje Simona Uhlárová Jarošová z NCZI, termíny očkovania sa začnú prideľovať koncom septembra.
Nové adaptované vakcíny Comirnaty LP.8.1, ktoré sú zamerané na najnovší variant COVID-19, budú na Slovensko dodané v druhej polovici septembra a v priebehu októbra podľa platných zmlúv. Ministerstvo zdravotníctva zároveň informuje, že nových vakcín bude dostatok a každý, kto sa bude chcieť dať dobrovoľne zaočkovať, bude mať túto možnosť.
Aktuálne je stále k dispozícii očkovanie bez registrácie dostupnou vakcínou Comirnaty JN.1, ktorou sa očkuje od jesene 2024. Zoznam miest, kde je očkovanie dostupné bez registrácie, je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR https://health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie.
Záujemcovia, ktorí sú už zaregistrovaní na očkovanie vakcínou Comirnaty JN.1, dostanú ďalšie informácie od NCZI.