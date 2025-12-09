Nové vedenie lekárskej komory odsudzuje Kotlárove vyjadrenia, ale nevylúči ho, lebo nemôže

Slovenská lekárska komora (SLK) má od novembra nové vedenie. Nová prezidentka Valéria Vasiľová a viceprezidenti Robert Vetrák a Karol Mičko po prvom zasadnutí Prezídia SLK informovali o prioritách komory do budúcnosti, o plánoch aj prvých stretnutiach, najmä na Ministerstve zdravotníctva SR, ktoré už majú za sebou. Informovali tiež, že budúci týždeň by sa malo uskutočniť stretnutie s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom.
Prezídium SLK na svojom prvom zasadnutí sformulovalo oficiálne vyhlásenie k zverejneným vyjadrenia splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie COVID-19 Petra Kotlára. V ňom sa uvádza, že Slovenská lekárska komora odsudzuje vyjadrenia splnomocnenca vlády SR Petra Kotlára a považuje ich za subjektívne, zavádzajúce a nezodpovedné.
Kotlár šíri nepravdy o krvi darcov, lekári hovoria o vážnom hoaxe a vyzývajú vládu na zásah
„Peter Kotlár svojimi vyjadreniami znevažuje prácu všetkých, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na základe vedeckých poznatkov. Jeho vyjadrenia sú o to nebezpečnejšie, že neoprávnene kriminalizujú zdravotníckych pracovníkov a vnášajú pochybnosti do laickej verejnosti, čo v konečnom dôsledku môže viesť k ohrozeniu zdravotného stavu obyvateľstva,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Nové vedenie komory upozornilo, že nemôže vylúčiť Petra Kotlára z komory, pretože sa SLK musí riadiť svojim štatútom a zákonom. „O vylúčení člena komory môže rozhodnúť Disciplinárna komisia SLK najskôr v prípade, ak sa člen komory tretíkrát dopustil disciplinárneho previnenia.,“ uvádza SLK. Tento zákonný predpoklad na vylúčenie z komory však nie je naplnený.
Valéria Vasiľová bola od 2012 do 2025 prezidentkou Regionálnej lekárskej komory Košice a zároveň členkou Prezídia a Rady SLK. Od roku 2023 bola viceprezidentkou SLK. Rodáčka zo Sobraniec pôsobí dlhé roky ako všeobecný lekár v Košiciach. Vasiľová je prvou ženou v histórii, ktorá povedie SLK a vo funkcii po dvoch rokoch nahradila Jaroslava Šima.