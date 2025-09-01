Reforma systému záchraniek by podľa LOZ mohla štátu ušetriť desiatky miliónov eur ročne

Slovensko podľa Lekárskeho odborového združenia (LOZ) prichádza ročne o desiatky miliónov eur v oblasti zdravotníctva v dôsledku neefektívneho systému prevádzkovania záchrannej zdravotnej služby. Reforma tohto systému by podľa odhadov mohla priniesť úsporu až 40 miliónov eur ročne bez toho, aby bola ohrozená kvalita alebo dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Kritika pripravovaného tendra na záchranky
Vláda aktuálne hľadá spôsoby, ako skonsolidovať verejné financie a znížiť štátny dlh. Objavujú sa návrhy na zvyšovanie daní pre obyvateľov, no podľa LOZ existujú aj iné cesty. Upozorňujú, že milióny eur, ktoré by mohli byť použité v prospech pacientov, končia na účtoch finančných skupín. Ministerstvo financií vo svojej poslednej revízii výdavkov na zdravotníctvo identifikovalo konkrétne oblasti, kde by bolo možné tieto úspory realizovať.
Lekárske odbory zároveň kritizujú pripravovaný tender na záchranky v hodnote dvoch miliárd eur, ktorý považujú za škandál. Poukazujú na to, že Slovensko využíva model, ktorý je v európskom kontexte netypický – prevádzku záchraniek zverilo do rúk súkromným spoločnostiam. Tento model, zavedený počas pôsobenia bývalého ministra Rudolfa Zajaca, prirovnávajú k hypotetickej situácii, v ktorej by štát zabezpečoval činnosť polície alebo hasičov prostredníctvom súkromníkov.
Upozorňuje aj na personálnu krízu
Z verejne dostupných údajov vyplýva, že v roku 2024 Slovensko vynaložilo na záchrannú zdravotnú službu 281,4 milióna eur, čo predstavuje 52 eur na jedného obyvateľa. Česká republika s takmer dvojnásobným počtom obyvateľov zaplatila za tú istú službu 489,9 milióna eur, teda len 46 eur na osobu. Pri aplikovaní českého modelu by Slovensko mohlo ušetriť 38,4 milióna eur ročne. Český systém je pritom podľa LOZ nielen lacnejší, ale aj personálne stabilnejší a kvalitnejší, pretože záchranky tam prevzali samosprávne kraje, bez účasti súkromného sektora.
Finančná neefektívnosť však nie je jediným problémom slovenského modelu. LOZ upozorňuje aj na prehlbujúcu sa personálnu krízu. Nedostatok lekárov a záchranárov, nelegálne formy zamestnávania a extrémne dlhé služby od 48 do 72 hodín u najväčších súkromných poskytovateľov potvrdil aj Inšpektorát práce. Takáto situácia nie je len nezákonná, ale predstavuje aj zdravotné riziko pre pacientov, pričom štát za ňu platí viac ako za lepšie fungujúci český model.
Výzva vláde
Odborári preto vyzývajú vládu, aby pri konsolidácii verejných financií uprednostnila systémové riešenia pred zvyšovaním daňového zaťaženia obyvateľov. Reforma prevádzky záchraniek pod väčšou kontrolou štátu by podľa nich umožnila efektívnejšie využitie verejných zdrojov, ako napríklad na stabilizáciu personálu, zvýšenie platov záchranárov či modernizáciu technického vybavenia.
„Verejné financie a naše zdravotné odvody by mali slúžiť občanom a zachraňovať životy. Štát nevyberá dane na to, aby multimilionári slovenského zdravotníctva dosahovali čoraz väčšie zisky. Preto podporujeme väčší vplyv štátu v tejto oblasti. Príklad Českej republiky ukazuje, že desiatky miliónov eur môžeme ušetriť aj v našom záchrankovom systéme. Tie peniaze dnes neslúžia na lepšie fungovanie našich záchraniek pre občanov, ale na pochybnú tvorbu ziskov milionárov. Dobrá vláda pri konsolidácii najprv zatvorí diery, až potom hľadá chýbajúce financie v daniach obyvateľov. Naopak, vláda, ktorá sa hrá na slepú pri odtekaní miliónov do vreciek finančných skupín, ale pritom zvyšuje občanom dane, nie je sociálna ani neslúži občanom, ale finančným skupinám a oligarchom. Preto veríme, že minister zdravotníctva a koaliční politici v najbližšom čase predstavia sľúbenú reformu systému záchraniek,“ uviedol predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.
LOZ očakáva, že minister zdravotníctva v krátkom čase predstaví návrh reformy, ktorý posilní úlohu štátu v poskytovaní záchrannej zdravotnej starostlivosti. Český model podľa nich predstavuje realistickú a efektívnu inšpiráciu pre Slovensko.