VšZP schválila takmer všetky žiadosti o plánovanú liečbu v zahraničí, uhradila viac ako 45 miliónov eur

Plánovaná zdravotná starostlivosť v zahraničí podlieha prísnym podmienkam stanoveným legislatívou a poisťovňa každú žiadosť posudzuje individuálne. Všeobecná zdravotná poisťovňa však napriek tomu od roku 2021 schválila v priemere 97 percent žiadostí, ktoré sa týkali plánovanej liečby v rámci krajín Európskej únie. Najčastejšie išlo o prípady liečby v Česku, Nemecku a Rakúsku. Za uvedené obdobie poisťovňa uhradila plánovanú zdravotnú starostlivosť v celkovej výške presahujúcej 45 miliónov eur.
Schválenie liečby
Podľa platnej legislatívy je možné požiadať o schválenie liečby v štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Mimo ich územia je úhrada plánovanej zdravotnej starostlivosti možná len vo výnimočných prípadoch. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových uviedol, že len v minulom roku absolvovalo plánovanú liečbu v zahraničí 674 poistencov poisťovne, z toho 184 detí.
Všeobecná zdravotná poisťovňa odmieta verejný tlak v prípadoch, kde sa vyžaduje experimentálna liečba
Úhradu možno schváliť len v prípade, ak je zdravotná starostlivosť krytá aj z verejného zdravotného poistenia na Slovensku. Žiadosť o súhlas sa podáva u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý akceptuje dokument S2. Žiadosť musí obsahovať rozsah a zdôvodnenie navrhovanej liečby slovenským lekárom, potvrdenie indikácie, stanovisko odborného pracoviska, rozpočet nákladov zo zahraničného zariadenia, potvrdenie o prijatí pacienta, zdravotnú dokumentáciu aj informovaný súhlas poistenca. V prípade niektorých špecializovaných výkonov je potrebné aj rozhodnutie indikačnej komisie.
Nepočujúcim na Slovensku chýbajú dostupné služby a tlmočníci, VšZP ponúka online tlmočníka
Zdravotná poisťovňa môže schváliť plánovanú liečbu v zahraničí len vtedy, ak na Slovensku nie je dostupná v určenom čase, ak ide o výkon, ktorý sa u nás nevykonáva, ak sú vyčerpané všetky možnosti domácej liečby, alebo ak poistenec býva v inom štáte EÚ a chce pokračovať v liečbe začatej na Slovensku. Schválenie liečby je tiež možné v prípadoch, keď ochorenie vyžaduje infraštruktúru, ktorá nie je na území SR dostupná.
Úhrada plánovanej liečby
Zdravotná poisťovňa zároveň upozorňuje, že úhrada plánovanej liečby v zahraničí nie je nárokovateľná a každá žiadosť sa posudzuje individuálne, s ohľadom na zákonné kritériá a dostupné finančné zdroje. Všetky rozhodnutia musia rešpektovať princíp solidarity, na ktorom stojí systém zdravotného poistenia.
VšZP sa stará o najväčší počet seniorov na Slovensku, vracajú sa k nim aj ľudia s vážnymi diagnózami
Ako príklad poisťovňa uvádza medializovaný prípad poistenca s onkohematologickým ochorením CLL. V tomto prípade ide o žiadosť o úhradu liečby liekom Breyanzi, ktorý je pre daný typ ochorenia považovaný za experimentálny. Pacientov s touto formou diagnózy totiž vylúčili z klinického skúšania daného preparátu, preto neexistuje dostatočný dôkaz o jeho účinnosti a bezpečnosti.
Odhadované náklady na liečbu sa pohybujú v státisícoch eur. VšZP považuje vynaloženie takejto sumy za neefektívne a rizikové vzhľadom na verejné financie. Uviedla tiež, že musí zohľadniť účelné použitie prostriedkov, vedecké dôkazy a spravodlivý prístup voči všetkým svojim poistencom.