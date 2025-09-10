Asociácia nemocníc Slovenska žiada okamžité dofinancovanie, v budúcom roku bude potrebovať vyše 140 miliónov

Regionálne nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska potrebujú ešte tento rok minimálne 25 miliónov eur. Rada ANS o tom rozhodla na svojom stredajšom zasadnutí, kde sa venovala súčasnej finančnej situácii a očakávaným nákladom na nasledujúce roky.
Podľa prvého viceprezidenta ANS Igora Pramuka sú dodatočné zdroje nevyhnutné na krytie rastúcich mzdových výdavkov, ktoré vyplývajú z legislatívy, a tiež na kompenzáciu vyšších prevádzkových nákladov spôsobených infláciou. „Budeme sa usilovať, aby ešte tohto roku prišlo našim členom 25 až 30 miliónov eur,“ uviedol.
Rozpočet na rok 2026 bude vyšší, než sa čakalo
Diskusia sa týkala aj rozpočtu na rok 2026. Pôvodne ANS odhadovala svoje potreby na 136 miliónov eur, no po zverejnení vládneho konsolidačného balíčka očakáva, že bude potrebné viac. „Nemocnice ako zamestnávatelia budú platiť dlhšie PN-ky za svojich zamestnancov, takisto sa zvyšujú zdravotné odvody. Vyhodnocujeme dopady, no očakávame, že celková naša potreba sa zvýši na viac ako 140 miliónov eur,“ doplnil Pramuk.
Šaško podpísal so zástupcami nemocníc a poisťovní memorandum o spravodlivom financovaní - VIDEO
Asociácia upozorňuje aj na rozdielny prístup štátu k jednotlivým poskytovateľom. Podľa dostupných informácií sa pripravuje ďalšie oddlženie štátnych nemocníc, pričom ANS bude presadzovať, aby sa v rozpočte pre zdravotníctvo na budúci rok navýšilo financovanie o 540 miliónov eur. „Opäť to vyzerá tak, že štátne nemocnice budú zvýhodnené, ale potom nech nikto nehovorí, že regionálne neštátne nemocnice sú financované lepšie,“ zdôraznil Pramuk.
Kritika rozdielneho prístupu k nemocniciam
Zmeny čakajú nemocnice aj v súvislosti s novou kategorizáciou, ktorá má platiť od 1. januára 2026. Ministerstvo zdravotníctva ju prehodnocovalo počas augusta a dotkne sa aj členov ANS. „Z toho bude vyplývať, akú zdravotnú starostlivosť majú poskytovať a akú nie. V tejto súvislosti potrebujeme vedieť, ako bude domyslená cestovná mapa pacienta – teda keď nemocnica niektoré výkony nebude robiť, musí byť jasné, kto tieto výkony zabezpečí,“ vysvetlil Pramuk.
Memorandum o financovaní nemocníc prinieslo skorý návrh rozpočtu, Šaško prisľúbil aj dodatočné zdroje
Asociácia preto plánuje iniciovať odvetvovú tripartitu so zástupcami ministerstva zdravotníctva a odborármi. Témou rokovania má byť nielen dofinancovanie regionálnych nemocníc, ale aj optimalizácia siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.