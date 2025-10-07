Šaško sa zúčastnil kontroly testovania nového katalógu zdravotných výkonov, projekt považuje za dôležitý posun - VIDEO

Projekt podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera funguje plynulo, treba ho však úspešne dokončiť.
Kamil Šaško, Detva
Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (v popredí) a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter (druhý sprava). Foto: www.facebook.com
Pilotné testovanie nového katalóguzdravotných výkonov, ktoré prebieha aj v pneumologickej ambulancii v Detve, predstavuje podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška zásadný krok k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti v regiónoch. Minister sa osobne zúčastnil pondelňajšieho kontrolného dňa, počas ktorého vyzdvihol význam projektu pre budúce fungovanie špecializovaných ambulancií.

Považujem ho za jeden z najdôležitejších posunov k zabezpečeniu prístupu k lepšiemu a dostupnejšiemu zdravotníctvu, a to predovšetkým v našich regiónoch,“ uviedol Šaško. Podľa neho nový katalóg umožní realistickejšie posudzovanie zdravotných výkonov, ich trvania, zložitosti a odbornosti, ktorú si vyžadujú. Zároveň by mal prispieť k výraznému skráteniu čakacích lehôt a lepšej dostupnosti služieb pre pacientov mimo veľkých miest.

Katalóg výkonov pre päť odborností

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spustilo od 1. júla pilotnú prevádzku nového katalógu výkonov pre päť odborností. Ide o neurológiu, vnútorné lekárstvo, geriatrickú medicínu, pneumológiu a dermatovenerológiu. Cieľom testovania je preveriť reálnu náročnosť výkonov v ambulantnej praxi.

Priebeh testovania hodnotil v Detve aj predseda Banskobystrického samosprávneho krajaOndrej Lunter, podľa ktorého projekt funguje plynulo. Zároveň však upozornil, že ho treba úspešne dokončiť. „Znamená to, že od apríla budúceho roka musia byť reálne vyplácané platby pre špecialistov podľa nového katalógu. Budú teda musieť byť uzatvorené nové zmluvy na základe týchto pravidiel,“ povedal.

Eliminácia čakacích dôb

Lunter dodal, že cieľom kraja je zabezpečiť dostupnejšie zdravotnícke služby, aby pacienti nemuseli na termíny čakať tak dlho ako doteraz. Podľa jeho slov však fungovanie špecializovaných ambulancií nie je ekonomicky jednoduché. „Prevádzkovať ambulanciu v oblasti pneumológie znamená vytvárať stratu presahujúcu 1 700 eur mesačne. Robíme to preto, aby sme do systému vniesli poriadok,“ skonštatoval.

Lekárka Jana Makasová, ktorá pracuje v testovanej ambulancii v Detve, uviedla, že aktuálne pacienti čakajú na vyšetrenie tri až štyri mesiace. Pilotný projekt má práve takéto čakacie lehoty do budúcnosti eliminovať.

