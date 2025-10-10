Slovensko buduje nový systém starostlivosti o duševné zdravie. Vznikajú centrá, stacionárne aj linka pomoci

Na Slovensku postupne vzniká nový systém starostlivosti o duševné zdravie, ktorý má reagovať na rastúce nároky v období spoločenských kríz, pandémie, či osobných tragédií.
Ministerstvo zdravotníctva SR buduje infraštruktúru, ktorá prepája prevenciu, včasnú intervenciu, odbornú liečbu aj následnú starostlivosť o pacientov.
Šaško navštívil NÚDCH
Svetový deň duševného zdravia v tomto roku zdôrazňuje význam dostupnej pomoci najmä v čase katastrof a zvýšeného psychického napätia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri tejto príležitosti navštívil detský psychiatrický stacionár v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.
Duševné zdravie na Slovensku pod tlakom spoločenskej polarizácie
„Na ministerstve podnikáme konkrétne kroky, ktorými posilňujeme dostupnosť starostlivosti o duševné zdravie. Prostredníctvom Národnej linky na podporu duševného zdravia poskytujeme bezplatnú anonymnú pomoc, podporujeme budovanie siete psychosociálnych centier a stacionárov, modernizáciu psychiatrických oddelení a zvyšujeme aj kvalifikáciu odborníkov prostredníctvom vzdelávacích programov,“ uviedol minister.
Lepšie podmienky pre detských pacientov
Riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň pripomenul, že nemocnica sa už dlhodobo snaží zlepšovať podmienky pre detských pacientov. „Na jeseň 2022 sme otvorili Denný stacionár pre deti s poruchami príjmu potravy, ktorý podľa lekárov výrazne prispel k skráteniu hospitalizácií. Aktuálne dokončujeme rekonštrukciu nových priestorov Kliniky detskej psychiatrie, čím zvýšime kapacitu aj možnosti individuálnej a skupinovej terapie,“ dodal.
Národná linka na podporu duševného zdravia (0800 193 193, www.nlpdz.sk) bola spustená v máji tohto roka a doteraz zaznamenala 1 041 hovorov. Ľudia najčastejšie volali pre problémy ako smútok, osamelosť, izolácia, depresívne stavy, závislosti či domáce násilie.
Financie na vznik centier a zariadení
Z Plánu obnovy a odolnosti bolo vyčlenených 5,5 milióna eur na vznik 11 psychosociálnych centier, ktoré poskytujú komplexnú psychiatrickú pomoc so zameraním na psychoterapiu, rehabilitáciu a komunitné služby.
Používanie médií vplýva na duševné zdravie detí, ministerstvo s odborníkmi odporúča rodičom viacero zásad
Ďalších 4,3 milióna eur smerovalo do budovania psychiatrických stacionárov – komunitných zariadení, ktoré pomáhajú pacientom so závažnejšími psychickými poruchami rozvíjať funkčné zručnosti a sebestačnosť. Finančnú podporu z plánu obnovy získalo 10 projektov.
Modernizácia a odborné vzdelávanie
Na odborné vzdelávanie bolo vyčlenených viac ako 300-tisíc eur. Vyškolilo sa vyše 350 zdravotníckych a 800 nezdravotníckych pracovníkov. Školenia zahŕňali špecializácie v psychológii, psychoterapii, závislostiach či komunikačných zručnostiach.
Modernizácia psychiatrických oddelení v ôsmich nemocniciach prebieha v hodnote viac ako 4,8 milióna eur. Zahrňuje prestavbu na dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením a budovanie seklúznych miestností namiesto pôvodných sieťových postelí. Rezort očakáva, že tieto opatrenia zvýšia komfort, bezpečnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti o pacientov s duševnými ochoreniami.