Fakultná nemocnica v Trnave vykonala prvé vyšetrenie novorodenca magnetickou rezonanciou

Na úspešnom priebehu vyšetrenia sa podieľal multidisciplinárny tím odborníkov z neonatológie, rádiológie a anestéziológie.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
novorodenec
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Trnava Zdravotnícke zariadenia Zdravotníctvo z lokality Trnava

Fakultná nemocnica (FN) Trnava vykonala na svojom MR pracovisku prvý magnetorezonančný (MR) výkon u novorodenca. Vyšetrenie nadväzovalo na ultrazvukovú diagnostiku a umožnilo detailnejšie špecifikovať nález. Podľa hovorcu nemocnice Mateja Martoviča sa tak posúvajú možnosti modernej medicínskej starostlivosti o najzraniteľnejších pacientov.

„Skutočnosť, že takéto náročné vyšetrenia vieme vykonať u nás, je veľkým prínosom nielen pre pacientov, ale aj pre ich rodiny. Odpadá nutnosť prekladania na iné pracoviská a zároveň dokážeme poskytnúť špičkovú starostlivosť v bezpečnom prostredí našej nemocnice,“ uviedol primár Neonatologického oddelenia FN Trnava Vidor Nagy. Výsledok vyšetrenia priniesol pozitívne správy pre rodičov novorodenca.

Na úspešnom priebehu vyšetrenia sa podieľal multidisciplinárny tím odborníkov z neonatológie, rádiológie a anestéziológie. Ich profesionalita a spolupráca sú podľa Mateja Martoviča dôkazom, že FN Trnava dokáže prinášať komplexnú diagnostiku novorodencov priamo v rámci nemocnice. V inom prípade by takýto novorodenec musel byť prevezený na pracovisko v Bratislave, kde by mu bola vykonaná MR diagnostika.

Pre najmenších pacientov to znamená skrátenie čakacej doby na vyšetrenie a znížené riziko, ktoré súvisí s transportom pacienta. V neposlednom rade to má aj vplyv na šetrenie financií z verejného zdravotného poistenia.

Viac k osobe: Matej MartovičVidor Nagy
Firmy a inštitúcie: Fakultná nemocnica Trnava
Okruhy tém: Magnetická rezonancia Novorodenec
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk