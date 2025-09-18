Fakultná nemocnica v Trnave vykonala prvé vyšetrenie novorodenca magnetickou rezonanciou

Fakultná nemocnica (FN) Trnava vykonala na svojom MR pracovisku prvý magnetorezonančný (MR) výkon u novorodenca. Vyšetrenie nadväzovalo na ultrazvukovú diagnostiku a umožnilo detailnejšie špecifikovať nález. Podľa hovorcu nemocnice Mateja Martoviča sa tak posúvajú možnosti modernej medicínskej starostlivosti o najzraniteľnejších pacientov.
„Skutočnosť, že takéto náročné vyšetrenia vieme vykonať u nás, je veľkým prínosom nielen pre pacientov, ale aj pre ich rodiny. Odpadá nutnosť prekladania na iné pracoviská a zároveň dokážeme poskytnúť špičkovú starostlivosť v bezpečnom prostredí našej nemocnice,“ uviedol primár Neonatologického oddelenia FN Trnava Vidor Nagy. Výsledok vyšetrenia priniesol pozitívne správy pre rodičov novorodenca.
Liečba rakoviny sa môže zmeniť od základov, slovenskí vedci pomohli k objavu šetrnejšej terapie
Na úspešnom priebehu vyšetrenia sa podieľal multidisciplinárny tím odborníkov z neonatológie, rádiológie a anestéziológie. Ich profesionalita a spolupráca sú podľa Mateja Martoviča dôkazom, že FN Trnava dokáže prinášať komplexnú diagnostiku novorodencov priamo v rámci nemocnice. V inom prípade by takýto novorodenec musel byť prevezený na pracovisko v Bratislave, kde by mu bola vykonaná MR diagnostika.
Pre najmenších pacientov to znamená skrátenie čakacej doby na vyšetrenie a znížené riziko, ktoré súvisí s transportom pacienta. V neposlednom rade to má aj vplyv na šetrenie financií z verejného zdravotného poistenia.