Bratislava má nové špičkové laboratórium, odhalí tajomstvá mozgu a porúch sluchu

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava otvorili nové spoločné Laboratórium pre komplexný výskum mozgu a sluchu. Cieľom pracoviska je lepšie porozumieť zmenám vo funkcii a štruktúre mozgu pri poruchách sluchu a reči, čo má prispieť k presnejšej diagnostike a účinnejšej personalizovanej liečbe pacientov.
Poruchy sluchu ako globálny problém
Poruchy sluchu postihujú podľa odhadov viac než 1,5 miliardy ľudí na celom svete, pričom približne 430 miliónov z nich trpí stredne ťažkou až úplnou stratou sluchu. Ide o závažný medicínsky aj spoločenský problém, ktorý vedie k zníženému porozumeniu reči a sociálnej izolácii.
„Pomohla by precízna diagnostika, ktorá by umožnila personalizovanú cielenú liečbu a rehabilitáciu. Naše laboratórium umožní komplexný prístup, ktorý doteraz chýbal, tým, že spojí diagnostiku a detailné zmapovanie zmien v sluchovom nervovom systéme,“ vysvetlil vedúci pracoviska Peter Hubka z Biomedicínskeho centra SAV.
Laboratórium sa sústreďuje na výskum nervového systému a jeho schopnosti prispôsobovať sa poruchám sluchu a reči. Kľúčom je skúmanie tzv. neurálnej plasticity – schopnosti mozgových sietí adaptovať sa na vnútorné a vonkajšie podnety. Cieľom je nájsť možnosti, ako ju kontrolovane ovplyvniť prostredníctvom zmeny nervovej aktivity a využiť tak poznatky pri personalizovanej rehabilitácii sluchového systému.
Nové poznatky pre pacientov s implantátmi
„Veríme, že naše laboratórium prinesie zvýšenie porozumenia patofyziologickým mechanizmom pacientov s poruchami sluchu, vrátane pacientov s kochleárnymi implantátmi, čo môže zlepšiť diagnostickú a terapeutickú účinnosť klinických prístupov v oblasti porúch sluchu a reči,“ dodal Hubka.
Výskum sa zameriava na elektrofyziologické, štrukturálne, histologické, genetické aj behaviorálne aspekty vnímania, pamäte, učenia a ďalších kognitívnych procesov. „Unikátne prepojenie výskumnej, klinickej a vzdelávacej inštitúcie umožňuje vytvárať podmienky na rozvoj moderných diagnostických a terapeutických postupov pre pacientov s rôznymi poruchami sluchu, vrátane geneticky podmienených, ktorým sa naše pracovisko dlhodobo venuje,“ uviedla Daniela Gašperíková, vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, kde nové laboratórium pôsobí.