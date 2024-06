Na rakovinu spôsobenú vírusom HPV ročne zomierajú stovky ľudí. Pediatri pripomínajú dôležitosť očkovania

Na Slovensku sa za posledné dva roky podarilo dosiahnuť významný pokrok v oblasti boja proti rakovinám spôsobeným vírusom HPV. Napriek tomu však stále na tieto ochorenia u nás ročne zomierajú stovky ľudí.

Predísť by sa tomu dalo očkovaním. Podľa najnovších dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zaočkovanosť detí proti tomuto vírusu rastie, zástupcovia pediatrickej verejnosti však upozorňujú, že Slovensko je ešte len v prvej polovici cesty k dosiahnutiu medzinárodných odporúčaní. Tými sú 90 % zaočkovanosť dievčat a výrazné zvýšenie zaočkovanosti chlapcov vo veku 12 až 14 rokov.

Vážne ochorenie mužov aj žien

Ľudský papilomavírus (HPV) spôsobuje infekciu, s ktorou sa počas života stretne väčšina ľudí. V mnohých prípadoch má ako onkogénny vírus za následok aj niekoľko životohrozujúcich druhov rakovín, najčastejšie rakovinu krčka maternice.

Každoročne sa na Slovensku potvrdí toto závažné ochorenie u asi 600 žien a ročne mu približne 230 žien aj podľahne. HPV infekcie sú však vážnou hrozbou aj pre mužov, u ktorých môžu spôsobiť napríklad rakovinu konečníka. Kým u dospelých sú účinnou prevenciou, okrem očkovania, preventívne prehliadky a skríning, u detí je hlavnou formou ochrany očkovanie.

Vyššie povedomie o prevencii aj miera zaočkovanosti

To je na Slovensku od 1. decembra 2023 plne hradené z verejného zdravotného poistenia pre 12 až 14-ročné deti. Aj vďaka tomu sa podľa odborníkov zaočkovanosť proti tomuto vírusu darí postupne zvyšovať. Podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Eleny Prokopovej sa v posledných rokoch zásadne zvýšilo nielen povedomie o víruse HPV a možnostiach prevencie ale aj celková miera zaočkovanosti.

„Hoci sa už toho veľa podarilo, stále sme len v prvej polovici cesty. A práve na tomto rozhraní je dôležité nepoľaviť a udržať si tempo na ceste k vytýčenému cieľu,“ uviedla.

Prevencia je najlepšia ochrana

Ako dodal predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Vladimír Baláž, Slovensko, žiaľ, patrí medzi krajiny v EÚ s vysokou mortalitou na rakovinové ochorenie krčka maternice, za ktoré je takmer vždy zodpovedný vírus HPV.

„Eliminácia HPV na Slovensku je teda viac ako urgentná. Jednoduché očkovanie už od 9 rokov je k dispozícii dievčatám i chlapcom, pokojne ho však môžu využiť ženy aj muži, aj v neskoršom veku. Prevencia je najlepšia ochrana, o to viac, ak ide o život − chráňme seba i svoje rodiny,“ zdôraznil.

Najnovšie publikované dáta od NCZI ukázali, že aktuálna miera zaočkovanosti detí vo veku 12 rokov proti HPV na Slovensku dosiahla v roku 2023 u dievčat 44,7 % a u chlapcov 24,7 %. Pre porovnanie, v Českej republike bola už v roku 2022 zaočkovanosť dievčat na úrovni 65,5 % a u chlapcov 40 %.

V zaočkovanosti vedie Bratislavský kraj

V Maďarsku to bola dokonca 80 % zaočkovanosť u dievčat a takmer 66 % u chlapcov. Podľa NCZI je najvyššia zaočkovanosť na Slovensku naďalej v Bratislavskom kraji. Napriek tomu dáta ukazujú, že okresom s celkovou najvyššou zaočkovanosťou proti HPV je Žiar na Hronom, na opačnej strane rebríčka je Kežmarok.

„Regionálne rozdiely v zaočkovanosti proti HPV sú na Slovensku zásadné. Je to aj výzva do našich vlastných radov. Uvedomujeme si, že pediatri by mali posilniť očkovanie, zároveň sme však narazili na pár problémov, ktorých riešenie by nám mohlo výrazne pomôcť,“ pokračovala Prokopová.

Odporúčania od odborníkov

Napríklad je to pomoc s cielenou komunikáciou na rodičov o dostupnosti, možnostiach a význame očkovania proti HPV zo strany zdravotných poisťovní, administratívna podpora priamo v ambulanciách, ako aj pomoc so zvyšovaním povedomia o prevencii rakovín spôsobených HPV na medzisektorovej úrovni.

Okrem týchto hlavných bodoch predstavenej Výzvy pediatrov na zvýšenie zaočkovanosti proti rakovinám spôsobeným HPV obsahuje dokument aj ďalšie odporúčania. Medzi nimi je podpora organizácie očkovacích dní proti HPV v regiónoch, pravidelné zverejňovanie dát o zaočkovanosti či priorizácia prevencie rakovín spôsobených HPV v pripravovanej revízii Národného onkologického programu.

Predstavená výzva pediatrov má za cieľ nielen pomôcť zefektívniť očkovanie detí proti HPV, ale najmä zvýšiť celkovú zaočkovanosť dievčat aj chlapcov a zlepšiť prevenciu rakovín, ktoré tento vírus spôsobuje.