Včasná prevencia pre ešte viac detí. Vakcína proti HPV bude plne hradená aj deťom do 15 rokov

S ľudským papilomavírusom – HPV sa počas svojho života stretne až 8 z 10 ľudí. Menej nebezpečné typy HPV vírusov spôsobujú vznik bradavíc, tie závažnejšie sú zodpovedné aj za vznik rakoviny krčka maternice, konečníka, dutiny ústnej alebo hrtana. Na infekciu HPV v súčasnosti neexistuje cielený liek, ide však o jediný rakovinotvorný vírus, proti ktorému existuje účinná prevencia, a to očkovanie. Od decembra tohto roka bude na Slovensku zo zdravotného poistenia plne hradená vakcína proti HPV deťom až do 15 rokov.

„Od 1. decembra tohto roka bude plne hradená vakcína Gardasil 9 deťom a mladým až do 15 rokov (teda 14 rokov + 364 dní), čiastočne hradená bude poistencom do 15 rokov aj vakcína Cervarix,“ spresňuje hovorkyňa VšZP Alena Krčová. Vakcína obsahuje deväť genotypov tohto vírusu a dokáže chrániť pred 90 % všetkých nádorov spojených s HPV infekciou. VšZP pravidelne posiela notifikáciu rodičom detí prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktoré majú aspoň tri mesiace pred dovŕšením 12. roku života s informáciou, že majú nárok na bezplatné očkovanie. „Po novom sa táto notifikácia bude posielať deťom od 12 do 15 rokov,“ dodáva A. Krčová.

Infekcia ľudským papilomavírusom sa vo väčšine prípadov prenáša pohlavným stykom, ale aj dotykom alebo z matky na dieťa už počas pôrodu. Infekcia je nebezpečná práve v tom, že dlho nemusí mať žiadne príznaky a prejaviť sa môže aj o 15 rokov. „Ak lekár rozhodne o potrebe alebo vhodnosti očkovania proti infekciám, ktoré sú spôsobené onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi, prvá dávka vakcíny ako hradená liečba sa môže indikovať v 13. až 15. roku života u dievčat alebo chlapcov. Hradená je dvojdávková očkovacia schéma,“ doplnila MUDr. Mária Murgašová, riaditeľka úseku zdravotných činností VšZP.

Očkovanie proti HPV vírusu sa vykonáva v ambulancii pediatra a odporúča sa absolvovať ho vo veku, kedy mladí ľudia ešte nie sú sexuálne aktívni. „Spojením očkovania a prevencie vieme ochorenia spôsobené HPV v populácii takmer úplne eliminovať. Očkované môžu byť deti od 9 rokov života. Dôležité je vykonať očkovanie v dobe, kedy je predpoklad, že deti ešte nie sú infikované HPV vírusom. Optimálne od 9. do 15. roku života, kedy sú na dosiahnutie potrebnej

imunity postačujúce dve dávky očkovania,“ vysvetľuje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu MUDr. Elena Prokopová, pričom zdôrazňuje, že očkovať by sa mali nielen dievčatá, ale aj chlapci. „Chlapci sa môžu vírusom rovnako infikovať ako dievčatá a môže u nich spôsobiť rovnako závažné ochorenia. Navyše u chlapcov alebo aj mužov nemáme na tieto ochorenia zavedený cielený skríning v porovnaní so ženami, čo často odďaľuje diagnostiku ochorenia. Aj chlapci sú prenášači vírusu HPV a môžu sa tak nechcene stať zdrojom infekcie pre svoje budúce partnerky,“ dodala pediatrička.

Hoci väčšina typov vírusu HPV nespôsobuje ľuďom žiadne problémy, pri nedostatočnej imunite môžu niektoré vyústiť do veľmi vážnych ochorení ako rakovina krčka maternice, konečníka, penisu, hrtana mandlí či jazyka. Veľmi často je tiež príčinou vzniku genitálnych bradavíc (kondylómov) u mužov. Infekcia býva najčastejšie diagnostikovaná u ľudí vo veku 18 až 25 rokov. Záujem o očkovanie proti HPV sa však podľa dát VšZP za posledné roky zvyšuje. Za obdobie máj 2022 až júl 2023 VšZP spolu preplatila 19 845 balení vakcín Gardasil 9 a Cervarix proti HPV deťom, ktoré v čase vydania dovŕšili 12 rokov.

VšZP navyše zahrnula očkovanie proti HPV infekcii nad rámec zákona aj medzi svoje benefity v Peňaženke zdravia. Zatiaľ čo v roku 2021 žiadalo o benefit na očkovanie 915 ľudí, o rok neskôr to bolo už 2 319 poistencov. Do 31. júla 2023 o príspevok na očkovanie požiadalo 1 543 ľudí. „VšZP naďalej preplatí do 50 % z ceny každej vakcíny aj starším deťom do 18 rokov (presnejšie do veku 17 rokov a 364 dní). Poistenci môžu požiadať o príspevok na tento doplatok v rámci benefitu na prevenciu a očkovanie v Peňaženke zdravia MINI aj MAXI, a to do výšky 31,45 eura na jednu dávku vakcíny. Žiadosť môžu poslať hneď po podaní prvej dávky,“ uzatvára A. Krčová.

