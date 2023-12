Očkovanie vakcínou proti sexuálne prenosnému vírusu je od decembra dostupnejšie

S ľudským papilomavírusom – HPV sa počas svojho života stretne až osem z desiatich ľudí. Na infekciu HPV v súčasnosti neexistuje cielený liek, ide však o jediný rakovinotvorný vírus, proti ktorému existuje účinná prevencia, a to očkovanie.

Nebezpečná infekcia

Od začiatku decembra zdravotné poisťovne plne hradia vakcínu proti HPV deťom až do 15 rokov ich veku. Infekcia ľudským papilomavírusom sa vo väčšine prípadov prenáša pohlavným stykom, ale aj dotykom alebo z matky na dieťa už počas pôrodu.

Infekcia je nebezpečná práve v tom, že dlho nemusí mať žiadne príznaky a prejaviť sa môže aj o 15 rokov. Očkovanie proti HPV vírusu sa vykonáva v ambulancii pediatra a odporúča sa absolvovať ho vo veku, keď mladí ľudia ešte nie sú sexuálne aktívni.

Očkovanie pred infekciou

„Spojením očkovania a prevencie vieme ochorenia spôsobené HPV v populácii takmer úplne eliminovať. Očkovať sa môžu deti od 9 rokov života. Dôležité je vykonať očkovanie v období, keď je predpoklad, že deti ešte nie sú infikované HPV vírusom. Optimálne od 9. do 15. roku života, keď sú na dosiahnutie potrebnej imunity postačujúce dve dávky očkovania,“ vysvetľuje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.

Očkovať by sa mali podľa nej nielen dievčatá, ale aj chlapci. Hoci väčšina typov vírusu HPV nespôsobuje ľuďom žiadne problémy, pri nedostatočnej imunite môžu niektoré vyústiť do veľmi vážnych ochorení ako rakovina krčka maternice, konečníka, penisu, hrtana mandlí či jazyka. Infekcia býva najčastejšie diagnostikovaná u ľudí vo veku od 18 do 25 rokov.