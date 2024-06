KDH navrhuje pre zdravotníkov odstupňované výpovedné lehoty, cieľom novely je chrániť pacientov na Slovensku

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) navrhuje pre zdravotníkov odstupňované výpovedné lehoty. Ako na tlačovej besede zdôraznil poslanec hnutia Peter Stachura, novelou Zákonníka práce nechcú nikomu ublížiť, ich cieľom je ochrániť pacientov na Slovensku.

Pripustil, že ide o kontroverznú a taktiež citlivú tému, na ktorú môžu byť v spoločnosti rozdielne názory. V prípade postúpenia novely do druhého čítania je pripravený rokovať aj o jej možných úpravách.

Cieľom novely je chrániť pacientov

„My nechceme zdravotníkom ublížiť a hádzať im polená pod nohy, to v žiadnom prípade, ja si ale myslím, že vždy si musíme klásť na misku dve veci, aký je záujem zdravotníkov a aký je záujem pacientov a spoločnosti,“ zhodnotil.

Podľa neho je základným cieľom zabezpečiť plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Pripomenul pritom negatívne prípady z minulosti, ktoré by takáto zmena ovplyvnila, a to odchody celých oddelení z jedného zariadenia do druhého, ale aj hromadné výpovede lekárov.

„Je rozdiel, keď pracujete niekde v potravinách, napríklad pri kase, takýto zamestnanec napriek tomu, že má prax, je pre zamestnávateľa nahraditeľný, pri zdravotníkoch to však také jednoduché nie je,“ priblížil Stachura.

Predĺžené výpovedné lehoty

Tým, že sa neustále vzdelávajú a zvyšujú svoju kvalifikáciu, stávajú sa pre zamestnávateľa ťažšie a ťažšie nahraditeľnými a ak sa rozhodnú pre dobrovoľný odchod, je prakticky nemožné nájsť za nich za dva mesiace adekvátnu náhradu.

Predkladaná novela teda navrhuje predĺžené výpovedné doby pre lekárov, zdravotné sestry a pôrodné asistentky, respektíve aj ďalšie profesie, pre ktoré je charakteristické viacročné špecializačné vzdelávanie. Dĺžka výpovedných dôb zohľadňuje počet odpracovaných rokov.

Navrhuje sa predĺžená výpovedná doba dva mesiace pri pracovných pomeroch trvajúcich do piatich rokov, štyri mesiace pre pracovné pomery v trvaní od piatich do desiatich rokov a šesť mesiacov pre pracovné pomery dlhšie než desať rokov.