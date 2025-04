Doživotne odsúdený Černák zatiaľ ostáva vo väzení, súd konanie o jeho prepustení odročil – VIDEO

aktualizované, 2. apríla, 14:35

Súd zatiaľ nerozhodol o prepustení na doživotie odsúdeného Mikuláša Černáka na slobodu. Stredajšie verejné zasadnutie odročil na 20. a 22. mája, prebehne pravdepodobne v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove.

Na stredajšom verejnom zasadnutí sa traja znalci z odboru psychiatrie a psychológie vyjadrili k odsúdenému Černákovi a jeho rescializačnej prognóze. Ich posudky boli z pohľadu Černáka priaznivé. Súd má k dispozícii aj aktualizované hodnotenie odsúdeného z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, jeho závery sú rovnako ako pred rokom kladné.

Černák neodpovedal na otázky novinárov

O podmienečnom prepustení na doživotie odsúdeného Mikuláša Černáka na slobodu začal v stredu opäť rozhodovať Okresný súd Trnava na svojom pracovisku v Piešťanoch.

Pred rokom súd verejné zasadnutie odročil, pretože potreboval nové znalecké posudky z odboru psychológie a psychiatrie, ako aj niektoré spisy, ktoré nemal k dispozícii. Černák pri príchode do pojednávacej miestnosti pozdravil novinárov, na ich otázky neodpovedal.

Výsluch znalcov odboru psychiatrie a psychológie

Znalec z odboru psychiatrie Ivan Dóci počas výsluchu povedal, že nezistil u odsúdeného žiadnu psychiatrickú chorobu – psychózu. Na otázku, či by bol pobyt odsúdeného na slobode nebezpečný pre spoločnosť odpovedal, že je to na posúdení súdu. Dodal, že skutky, za ktoré Černák odsúdený, nespáchal podľa pod vplyvom psychózy, ale z vlastného rozhodnutia.

Znalec z odboru psychológie Michal Chovanec konštatoval, že intelektovo sa odsúdený nachádza v priemere, pravdepodobnosť spáchania trestného činu v budúcnosti je podľa neho veľmi nízka.

Nezistil u odsúdeného žiadnu psychopatológiu, ktorá by znemožnila resocializačný proces. Podľa znalca má Černák výbavu na to, aby prípadné prepustenie na slobodu zvládol, ale je už na ňom, či a ako to zvládne. Po vypočutí dvoch znalcov súd verejné zasadnutie prerušil do 12:15.

Vo väzení je už 27 rokov

Odsúdený Mikuláš Černák je vo väzení už 27 rokov. Slovenská legislatíva umožňuje podmienečné prepustenie aj v prípade odsúdených na doživotie po 25 rokoch a splnení určených podmienok.

O jeho podmienečné prepustenie požiadalo občianske združenie Reštart – nový život, na verejnom zasadnutí pred rokom sa k nemu pripojil aj samotný Černák. Súd mal už skôr k dispozícii hodnotenie z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, ktorý jeho prepustenie na slobodu odporúča. Vo väzení dostal Černák deväť disciplinárnych odmien, disciplinárny trest nemal žiadny.

Úmyselné surové vraždy

Krajský súd v Prešove potvrdil v septembri 2010 pre Černáka doživotný trest, na ktorý ho odsúdil Okresný súd v Prešove 10. novembra 2009. Černák sa podľa verdiktu súdu v rokoch 1994 až 1997 osobne zúčastnil na vraždách šiestich osôb, pričom išlo o úmyselné vraždy vykonané obzvlášť surovým spôsobom zo zavrhnutiahodných pohnútok.

Okresný súd v Banskej Bystrici na verejnom zasadnutí v auguste 2020 schválil dohodu o vine a treste, v rámci ktorej sa na doživotie odsúdený bývalý boss banskobystrického podsvetia priznal k 16 skutkom, z toho k 14 vraždám. Súd v tejto súvislosti upustil od uloženia súhrnného trestu, keďže skôr uložený výnimočný trest odňatia slobody na doživotie v tretej nápravnovýchovnej skupine považoval za dostatočný.