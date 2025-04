Americkí senátori navrhujú uvaliť 500-percentné clá na štáty kupujúce ruské palivá a urán

Päťdesiat republikánskych a demokratických senátorov v utorok predložilo návrh na zavedenie 500-percentného cla na dovoz z krajín, ktoré nakupujú palivá a urán z Ruska. Clá by sa mali uplatniť vtedy, ak Moskva „odmietne viesť mierové rokovania v dobrej viere s cieľom dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine“.

Clá by sa uplatnili aj v prípade, ak by Rusko „začalo ďalšie akcie, vrátane vojenskej invázie, ktoré by podkopávali suverenitu Ukrajiny po uzavretí mierovej dohody“, uviedli senátori vo vyhlásení. Skupinu senátorov vedú republikán Lindsey Graham a demokrat Richard Blumenthal.

Americký prezident Donald Trump sa snaží sprostredkovať prímerie medzi Ukrajinou a ruským agresorom, ale jeho administratíve sa napriek rokovaniam s oboma stranami nedarí dosiahnuť prielom. Ukrajina v marci súhlasila s 30-dňovým prímerím, ale Moskva tento návrh podporovaný USA odmietla a zintenzívnila rétoriku, podľa ktorej chce v Kyjeve novú vládu.