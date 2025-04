Úmrtnosť na Slovensku sa stabilizovala, po pandémii Covid-19 zabíjali iné ochorenia

Minulý rok na Slovensku zomrelo takmer 54-tisíc ľudí, čo je najmenej za obdobie od výskytu ochorenia Covid-19. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR a priblížil, že celková úmrtnosť sa tak v roku 2024 stabilizovala na úrovni dlhodobých priemerov. Na Slovenku vlani zomrelo 53,9 tisíca ľudí, čo bolo o 257 osôb menej ako v roku 2023.

Stabilizácia úmrtnosti po pandémii

„V porovnaní so stavom pred pandémiou zotrvala nadúmrtnosť pri mladších senioroch, pozitívom vývoja bolo menej úmrtí osôb v produktívnom veku,“ informoval ŠÚ SR. Najčastejšou príčinou úmrtí s podielom 45 percent zostali choroby obehového systému. Na tieto diagnózy však vlani zomrelo výrazne menej ľudí, ako tomu bolo pred pandémiou.

„Úmrtia na infekciu Covid-19 už boli minimálne,“ doplnil úrad. ŠÚ SR ďalej informoval, že zaznamenali pozitívne hodnoty vývoja aj v hrubej miere úmrtnosti. „Počet zomretých prepočítaný na 100-tisíc obyvateľov sa už druhý rok udržal pod hranicou tisíc úmrtí, aktuálne na úrovni 994 osôb. Hrubá miera úmrtnosti umožňuje objektívnejšie porovnať rôzne veľké teritóriá, respektíve dlhé časové obdobia, kedy sa významnejšie menil celkový počet obyvateľov v krajine,“ doplnil štatistický úrad.

Návrat k predkrízovému normálu

Riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Zuzana Podmanická skonštatovala, že vývoj hrubej miery úmrtnosti druhý rok po sebe potvrdil návrat do predkrízového normálu. Pripomenula, že nadúmrtnosť pre ochorenie Covid-19 v roku 2021 viedla k otázkam, či v ďalších rokoch nebudú narastať úmrtia pre rôzne iné príčiny, a či nebude nadúmrtnosť pretrvávať.

Tento trend sa však podľa jej slov zatiaľ nepotvrdil. ŠÚ SR pripomenul, že hrubá miera úmrtnosti v roku 2021 dosiahla 1 350 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov. Bola to pritom druhá najvyššia hodnota za posledných 100 rokov. Vyššia hodnota, a to viac ako 2 100 úmrtí, bola v roku 1921 počas povojnovej hospodárskej krízy. „V rokoch pred pandémiou, od vzniku SR až do roku 2019, hrubá miera dlhodobo oscilovala v rozmedzí 948 – 998 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov,“ dodal úrad.

Regionálne rozdiely v úmrtnosti

Z pohľadu regiónov sa situácia v minulom roku medziročne zlepšila v piatich krajoch Slovenska. Výnimkou je iba Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj. Štatistický úrad priblížil, že v porovnaní s päťročným priemerom pred pandémiou bol aktuálny počet úmrtí nižší v Žilinskom, Prešovskom, Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. Mierne vyšší počet úmrtí ako v priemere pred rokom 2021 zaznamenali rovnako štyri kraje. Podľa ŠÚ SR však išlo len veľmi nízke hodnoty nadúmrtnosti.

„V Bratislavskom a Trnavskom kraji evidovali nadúmrtnosť do päť percent, v Trenčianskom a Košickom kraji do jedného percenta,“ spresnil úrad s tým, že rozdielnosť vývoja v regiónoch potvrdila aj hrubá miera úmrtnosti. Vlani zaznamenali nižšiu hodnotu hrubej miery úmrtnosti ako je slovenský priemer v Prešovskom (850), Bratislavskom (864), Žilinskom (954) a Košickom kraji (956). Najvyššiu a súčasne vysoko nadpriemernú hrubú mieru úmrtnosti zaznamenali v Nitrianskom kraji. Vlani tu zomrelo 1 145 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Nad priemerom boli aj Trnavský, Banskobystrický a trenčiansky kraj.

Vyššia úmrtnosť mladších seniorov

Štatistický úrad ďalej informoval, že viac ako 78 percent všetkých úmrtí tvorili seniori, ktorí mali 65 a viac rokov. Ich podiel v štruktúre zomretých sa pritom mierne zvyšoval aj po pandémii. V minulom roku zomrelo 42,3 tisíca seniorov.

„Počet zomretých seniorov zostal medziročne nezmenený, no stále bol ešte o vyše šiestich percent vyšší ako päťročný priemer pred pandémiou. Kým starších seniorov nad 75 rokov zomieralo len o tri percentá viac ako pred pandémiou, v skupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov) pretrvávala vyššia nadúmrtnosť, a to na úrovni takmer 14 percent v porovnaní s predpandemickým priemerom, čo predstavuje nárast o viac ako 1 600 osôb,“ priblížil ŠÚ SR. Ako však doplnil, pozitívnym trendom bol výrazný pokles úmrtí ľudí v produktívnom veku, a teda u 15 až 64 ročných. Úrad informoval, že v porovnaní s predpandemickým päťročným priemerom zomrelo o viac ako dvetisíc osôb menej.

Najčastejšie príčiny úmrtí

Ak ide o príčiny úmrtí, tak sa po ústupe pandémie medzi hlavné príčiny opäť zaradili ochorenia, ktoré na Slovensku bežne prevládali. Najčastejšou príčinou úmrtí sú pritom choroby obehovej sústavy, na ktoré zomrelo takmer 24,3 tisíca osôb. Úrad spresnil, že aktuálny podiel tejto príčiny na celkovom počte zomretých dosiahol vlani 45 percent. Druhou najčastejšou príčinou úmrtí boli nádory a tvorili necelých 25 percent všetkých úmrtí.

Celkovo vlani zomrelo na nádory viac ako 13,3 tisíca ľudí. Cez tri štvrtiny z nich boli pritom seniori od 65 rokov. Treťou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku boli vlani choroby dýchacej sústavy. Tie predstavovali takmer deväť percent a zomrelo v ich dôsledku takmer 4,7 percenta osôb.

Ochorenie Covid-19 sa v štatistikách príčin úmrtnosti presunulo na okraj. Kým v roku 2021 bolo ochorenie Covid-19 druhou najčastejšou príčinou smrti na Slovensku a v roku 2022 piatou, tak vlani sa ochorenie prepadlo na 11. miesto. Na Covid-19 v minulom roku zomrelo 200 ľudí, čo predstavuje medziročný pokles o 62 percent.

„Bol to najnižší počet úmrtí za posledných päť rokov. Na celkovom počte zomretých predstavovala infekcia už len 0,4 percenta a zaradila sa tak medzi príčiny smrti, ktoré už len nepatrne ovplyvňujú úmrtnosť na Slovensku,“ uzavrel ŠÚ SR a pripomenul, že na Covid-19 zomrelo na Slovensku od začiatku pandémie 22,5 tisíca osôb.