Lekárski odborári kritizujú vládu za vyššie odvody do poisťovní, nedostatky v hospodárení zostávajú neriešené

LOZ očakáva, že vláda ešte upraví predstavené návrhy konsolidačných opatrení.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
Predseda LOZ Peter Visolajský (v popredí). Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Minister financií Ladislav Kamenický predstavil 9. septembra návrh, podľa ktorého sa odvody zamestnancov do zdravotných poisťovní zvýšia o jeden percentuálny bod. Tento krok má priniesť zdravotným poisťovniam dodatočných 358 miliónov eur. Podľa Lekárskeho odborového združenia ide o opatrenie, ktoré sa dotkne všetkých poistencov, pričom systémové nedostatky v hospodárení zdravotníctva zostávajú neriešené.

LOZ pripomína, že už v roku 2022 vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR dokument Revízia výdavkov na zdravotníctvo. Podľa tejto analýzy bolo možné dosiahnuť v roku 2024 úsporu vo výške 241 miliónov eur a v roku 2025 až 308 miliónov eur, a to bez negatívneho dopadu na kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Neefektívne hospodárenie s financiami

Tieto úspory mali vzniknúť najmä pri centrálnom obstarávaní liekov, optimalizácii cien a objemu vyšetrení či pri dôslednom uplatňovaní povinnosti zdravotných poisťovní hradiť nemocniciam minimálne oprávnené náklady. Podľa LOZ ide o oblasti, kde sa neefektívne hospodári s financiami. Odborári považujú za problém, že vláda nepristúpila k opatreniam, ktoré by tieto úniky obmedzili.

Vláda má k dispozícii vlastné analýzy, ktoré ukazujú možnosti úspor v stovkách miliónov eur. Ak by boli tieto opatrenia zavedené, nebolo by potrebné zvyšovať odvody, ktoré zaplatia všetci pracujúci. Pýtame sa preto, prečo do systému, kde unikajú stovky miliónov eur, má prísť ďalších 358 miliónov. Nie je logické najskôr zastaviť tieto úniky?“ uviedol predseda LOZ Peter Visolajský.

LOZ očakáva, že vláda opatrenia upraví

Na otázku nerovnomerného rozdelenia financií v zdravotníctve upozorňuje dlhodobo aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa jeho zistení by v prípade spravodlivého nastavenia platieb nemocniciam museli poisťovne Dôvera a Union za rok 2023 doplatiť približne 53 miliónov eur, zatiaľ čo štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa by v rovnakej sume uhradila menej. Pre štát by to znamenalo úsporu vo výške 53 miliónov eur.

LOZ preto očakáva, že vláda ešte upraví predstavené návrhy konsolidačných opatrení a sústredí sa na reálne úspory v súlade s dokumentom Revízia výdavkov na zdravotníctvo z roku 2022. Podľa odborov by konsolidácia nemala byť dôvodom na väčšie finančné zaťaženie občanov, ale príležitosťou na efektívnejšie hospodárenie v zdravotníctve.

Viac k osobe: Ladislav KamenickýPeter Visolajský
Firmy a inštitúcie: Dôvera zdravotná poisťovňaLOZ Lekárske odborové združenieMF Ministerstvo financií SRMZ Ministerstvo zdravotníctva SRÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouUnion zdravotná poisťovňaVšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidácia verejných financií Minister financií SR Odvody do zdravotnej poisťovne predseda Lekárskeho odborového združenia Zdravotné poisťovne

