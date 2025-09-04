VšZP vykonala kontroly na pracoviskách jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ukončila niekoľko zmlúv

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vykonala začiatkom roka kontroly na 172 pracoviskách jednodňovej zdravotnej starostlivosti u 97 zmluvných poskytovateľov. Zistenia poukázali na viaceré nedostatky, medzi nimi neprehľadné pracovné úväzky lekárov, vyberanie poplatkov za úkony hradené z verejného zdravotného poistenia, nedostatočné personálne zabezpečenie či chybné nahlasovanie údajov ovplyvňujúce financovanie.
Na základe týchto výsledkov poisťovňa nepredĺžila zmluvy s tými poskytovateľmi, ktorí podľa nej nesplnili požadované štandardy. Napriek ukončeniu spolupráce s časťou zariadení sa počet poistencov využívajúcich jednodňovú zdravotnú starostlivosť zvýšil. V roku 2024 ich bolo o približne 2 900 viac a podľa údajov z prvého polroka 2025 tento trend pokračuje.
VšZP mení spôsob financovania zdravotnej starostlivosti, dôraz kladie na skutočnú produkciu
VšZP zároveň uviedla, že je pripravená rokovať s poskytovateľmi, ktorí spĺňajú stanovené podmienky. Poisťovňa deklaruje, že pri uzatváraní zmlúv bude naďalej prihliadať na kvalitu poskytovanej starostlivosti, dostupnosť personálu a správnosť finančného vykazovania.