Nadštandardné služby v nemocniciach za poplatok? Väčšina Slovákov s tým nemá problém

Väčšina Slovákov sa stotožňuje s tým, že nemocnice majú právo spoplatňovať služby, ktoré nie sú kryté z verejného zdravotného poistenia. Vyplýva to z prieskumu agentúry MNFORCE, podľa ktorého s takouto formou financovania nadštandardu súhlasí až 66 percent respondentov.
Zaujímavé pritom je, že pozitívne vnímanie spoplatnenia pretrváva aj medzi ľuďmi, ktorí takéto služby v posledných piatich rokoch nevyužili a v tejto skupine súhlas vyjadrilo viac než 60 percent opýtaných. Ochota platiť navyše významne narastá medzi tými, ktorí už mali skúsenosť s nadštandardom v nemocniciach. Priplatiť by si opäť bolo ochotných až 75 percent z nich.
Prieskum ukázal aj to, že len približne pätina populácie by si v zdravotníckom zariadení nepriplatila za žiadnu doplnkovú službu. Naopak, najčastejšími benefitmi, za ktoré by si pacienti boli ochotní priplatiť, sú jednolôžková izba a skrátenie čakacej lehoty na zákrok, ktoré zhodne uviedlo po 38 percent respondentov. Nasledovalo nadštandardné vybavenie izby (37 percent) a možnosť rezervovať si konkrétny čas vyšetrenia alebo operácie (35 percent opýtaných).
Zatiaľ čo verejná diskusia o poplatkoch v zdravotníctve sa väčšinou týka ambulantnej sféry, výsledky ukazujú, že záujem o doplnkové služby existuje aj v lôžkových zariadeniach. Aspoň jednu nadštandardnú službu využila v posledných piatich rokoch tretina respondentov. Išlo najčastejšie o komfortnejšie izby, možnosť výberu lekára alebo iné individuálne preferencie počas hospitalizácie.
„V našich nemocniciach vnímame rastúci záujem o nadštandardné služby. Ide o medzinárodný trend, ktorý vidíme nielen na Slovensku, ale aj v Česku či Poľsku, a snažíme sa naň reagovať. Možnosť vybrať si úroveň komfortu zvyšuje spokojnosť pacienta a podporuje jeho aktívnu účasť na liečbe, čo je dôležité pre jej úspech. Podľa dát Slováci tento prístup chápu a akceptujú,“ uviedol Peter Lednický.