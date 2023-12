KDH tvrdo kritizuje Dolinkovú za novú sieť záchraniek, na Orave môžeme začať stavať márnice (video)

Poslanci Národnej rady SR za KDH tvrdo kritizujú ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD) za novú sieť záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktorá sa má na Slovensku zaviesť od roku 2025. Poslanec Igor Janckulík upozornil na tlačovej besede na to, že kým v súčasnosti je na Hornej Orave osem staníc ZZS, po novom majú byť len dve, pričom v okrese Námestovo nemá byť žiadna.

Rezort zdravotníctva kritizuje za to, že pri návrhu siete ZZS využilo matematický model a nezohľadnilo napríklad kvalitu ciest.

Sieť ZZS treba prepracovať

„Asi by mali z plánu obnovy vyčleniť zdroje na márnice, môžeme stavať márnice na Orave,“ uviedol poslanec Janckulík. Poslanec František Majerský tvrdí, že nová sieť ZZS je zlá a rezort zdravotníctva by ju mal prepracovať.

„Ľudia budú zomierať doma,“ zdôraznil. Nová sieť ZZS totiž podľa neho ohrozuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku. „Materiál neprešiel odbornou konzultáciou a bol zverejnený,“ tvrdí poslanec za KDH.

Analýza prešla zmenami

Ministerstvo zdravotníctva SR dostalo od Žilinskej univerzity v Žiline prepracovanú analýzu siete záchrannej zdravotnej služby. Pôvodná verzia dokumentu nezohľadňovala požiadavky, ktoré sú potrebné aj v súvislosti s plnením Plánu obnovy a odolnosti. K dokumentu prišlo viacero pripomienok.

Komisia preto navrhla vypracovať aktualizáciu analýzy na základe zmenených údajov, ktoré predložila Komisia Ministerstva zdravotníctva SR pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť ministrovi zdravotníctva s návrhmi na úpravu. Na základe požiadavky ministerstva následne Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR požiadalo Žilinskú univerzitu v Žiline o vypracovanie aktualizácie analýzy.

Zadanie na prepracovanie analýzy obsahovalo dostupnosť pre 90 % populácie do 15 minút pri zohľadnení Optimalizácie siete nemocníc. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR zároveň predložilo Žilinskej univerzite v Žiline zoznam pevných staníc záchrannej zdravotnej služby. Ide celkovo o 66 lokalít, ktoré sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zatiaľ sa nič nemení

Na základe tohto podkladu univerzita zafixovala 105 ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ktoré budú nemenné, a 216 sídiel staníc podľa matematického modelu rozložila efektívne v rámci Slovenska. Na základe výsledkov analýzy ministerstvo pripravilo opatrenie, ktoré určuje sídla staníc a typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

„Keďže ide o model, ktorý je v súčasnosti naviazaný na aktuálnu sieť, je dôležité upozorniť aj na skutočnosť, že táto sieť nemusí byť konečnou sieťou pre vyhlásenie výberových konaní v polovici roku 2025,“ upozorňuje ministerstvo. Optimalizácia siete nemocníc môže zmeniť aj potrebu rozloženia sídiel staníc a typov ambulancií.

Uvedené opatrenie nemá vplyv na aktuálnu sieť sídiel staníc.

„Pre aktuálne vydané povolenia ambulancií záchrannej zdravotnej služby sa rovnako nič nemení až do ukončenia obdobia, do ktorého je vydaná licencia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. To znamená, že sa nič nemení ani pre poskytovateľov, ani pre pacientov,“ zdôrazňuje ministerstvo zdravotníctva.