Ministerstvo zdravotníctva určilo sídla staníc záchraniek, zmeniť to ešte môže aj reforma siete nemocníc

Ministerstvo zdravotníctva SR dostalo od Žilinskej univerzity v Žiline prepracovanú analýzu siete záchrannej zdravotnej služby. Pôvodná verzia dokumentu nezohľadňovala požiadavky, ktoré sú potrebné aj v súvislosti s plnením Plánu obnovy a odolnosti. Uviedlo to ministerstvo zdravotníctva.

K dokumentu prišlo viacero pripomienok. Komisia preto navrhla vypracovať aktualizáciu analýzy na základe zmenených údajov, ktoré predložila Komisia Ministerstva zdravotníctva SR pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť ministrovi zdravotníctva s návrhmi na úpravu.

Vypracovanie aktualizácie analýzy

Na základe požiadavky ministerstva následne Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR požiadalo Žilinskú univerzitu v Žiline o vypracovanie aktualizácie analýzy. Zadanie na prepracovanie analýzy obsahovalo dostupnosť pre 90 % populácie do 15 minút pri zohľadnení Optimalizácie siete nemocníc.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR zároveň predložilo Žilinskej univerzite v Žiline zoznam pevných staníc záchrannej zdravotnej služby.

Ide celkovo o 66 lokalít, ktoré sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na základe tohto podkladu univerzita zafixovala 105 ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ktoré budú nemenné, a 216 sídiel staníc podľa matematického modelu rozložila efektívne v rámci Slovenska.

Sídla staníc a typy ambulancií

Na základe výsledkov analýzy ministerstvo pripravilo opatrenie, ktoré určuje sídla staníc a typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

„Keďže ide o model, ktorý je v súčasnosti naviazaný na aktuálnu sieť, je dôležité upozorniť aj na skutočnosť, že táto sieť nemusí byť konečnou sieťou pre vyhlásenie výberových konaní v polovici roku 2025,“ upozorňuje ministerstvo. Optimalizácia siete nemocníc môže zmeniť aj potrebu rozloženia sídiel staníc a typov ambulancií.

Uvedené opatrenie nemá vplyv na aktuálnu sieť sídiel staníc. „Pre aktuálne vydané povolenia ambulancií záchrannej zdravotnej služby sa rovnako nič nemení až do ukončenia obdobia, do ktorého je vydaná licencia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. To znamená, že sa nič nemení ani pre poskytovateľov, ani pre pacientov,“ zdôrazňuje ministerstvo zdravotníctva.