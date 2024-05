Nikto nehovorí, že nemocnica na Rázsochoch nebude, tvrdí Dolinková. SaS má viaceré výhrady

Nikto nehovorí o tom, že nemocnica na Rázsochoch v Bratislave nebude, povedala v sobotu ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v relácii RTVS Sobotné dialógy.

Pripravená sa obhajovať

Zároveň odmietla, že ide v tejto téme proti uzneseniu vlády. Podľa svojich slov si necháva „pár dní“ na dokreovanie nápadu a o finálnej vízii projektu novej nemocnice bude informovať na tlačovej besede.

Dolinkovú chce odvolávať v parlamente Progresívne Slovensko, KDH aj hnutie Slovensko, dôvodom je aj nemocnica Rázsochy. Ministerka je presvedčená, že za zlyhanie tohto projektu sú zodpovedné vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Ak Národná rada otvorí schôdzu o jej odvolaní, je pripravená prísť do parlamentu a obhajovať sa.

Umiestnenie novej nemocnice

Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a člen zdravotníckeho výboru Tomáš Szalay pokladá za potenciálne správne riešenie umiestniť novú nemocnicu do Ružinova.

„Ružinov sa mi zdá byť dobrá lokalita, je to vysporiadané, je tam územné rozhodnutie, je tam na to priestor. Postaví sa tam nový pavilón a opraví sa stará nemocnica,“ hovorí Szalay. Podľa neho treba vziať do úvahy, že po výstavbe novej nemocnice sa zavrú „minimálne Kramáre a stará nemocnica na Mickiewiczovej ulici“.

Majú výhrady

Ak by sa všetky aktivity presunuli na okraj Bratislavy na Rázsochy, tak to podľa Szalaya nemôže byť koncová nemocnica pre celé Slovensko, pretože pacienti by sa tam presúvali hodiny.

Szalay povedal, že je možné, že SaS zahlasuje v parlamente za odvolanie ministerky Dolinkovej. „Odmietli sme dať podpisy pod zle odôvodnené návrhy (na jej odvolanie, pozn. SITA), ale výhrady máme. Moja hlavná výhrada je, že za pol roka sa toho veľa nespravilo, nevidím hmatateľné výsledky. Druhá výhrada je, že pani Dolinková príliš ustupuje hoaxerom,“ povedal.