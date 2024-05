Mihál: Vždy keď začal Fico a jeho ministri meniť druhý dôchodkový pilier, dopadlo to katastrofálne

Vždy keď začal premiér Robert Fico a jeho ministri meniť druhý dôchodkový pilier, dopadlo to katastrofálne.

Vyhlásil to analytik a europoslanec Jozef Mihál ohľadom plánov vlády využiť peniaze z druhého dôchodkového piliera Slovákov.

Dôchodky nižšie o tretinu

Podľa jeho slov posledná zmena platí od januára tohto roka a znamená zníženie budúcich dôchodkov sporiteľov o jednu tretinu.

V prípade, že zarábate priemernú mzdu a sporíte si v druhom pilieri, len tento rok vám podľa analytika Fico spolu s jeho koalíciou vezmú 250 eur. To za celé 4 roky jeho vládnutia predstavuje potenciálne zhodnotenie približne 1 500 eur.

„Dnes Fico hovorí niečo o výhodných štátnych dlhopisoch. Je to ďalšie klamstvo, nezmysel a kamufláž pred piatym otvorením druhého piliera. Treba podotknúť to, že najlacnejšie financovanie výstavby diaľnic a ďalšej infraštruktúry je z eurofondov. Tento zdroj je zo známych dôvodov ohrozený, okrem iného Slovensko má už tri mesiace stopnutých 900 miliónov eur z Plánu obnovy,“ zdôraznil Jozef Mihál.

Zároveň tvrdí, že Ficov nápad predávať štátne dlhopisy sporiteľov v druhom pilieri svedčí o tom, že má problémy s predajom štátnych dlhopisov na finančných trhoch.

Indexové fondy zhodnocujú viac

Investori podľa Mihála slovenské štátne dlhopisy nechcú, dôvodom je nedôvera trhov voči Slovensku. Analytik poukazuje na to, že ak sa aj Ficovej vláde podarí niečo si na finančných trhoch požičať, úroky rastú.

Premiér tvrdí, že ak DSS-kám ponúkne dostatočne vysoký výnos, teda úroky na úrovni 3 až 4 %, tie radi štátne dlhopisy nakúpia.

Podľa europoslanca to nie je také jednoduché, pretože ako sporitelia sme zvyknutí na to, že indexové fondy nám v priemere každoročne zhodnotia naše úspory na úrovni 8 až 10 %.

„Prečo by som mal mať výnosy na úrovni 4 %, keď ich mám a budem mať na úrovni 8 a viac %? A ak by predsa DSS-ky nakúpili Ficove štátne dlhopisy pri úrokoch na úrovni 4 %, budem sa pána premiéra pýtať, kto tie úroky zaplatí? On, minister Kamenický či jeho vláda určite nie. Vysoké úroky zaplatíme my všetci, daňoví poplatníci Slovenskej republiky,“ doplnil Mihál.

V tomto prípade bude Robert Fico podľa analytika mať dôvod na otvorenie druhého piliera a z 15 miliárd si odkrojí pekný kúsok.