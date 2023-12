Generálna prokuratúra si posvieti na ministerstvo zdravotníctva, podnet podal poslanec za KDH (video)

Poslanec Národnej rady SR za KDH Peter Stachura podal na Generálnu prokuratúru SR podnet na rezort zdravotníctva. Dôvodom je nezverejnenie dokumentov o rozhodnutí zaradiť Kardiocentrum Agel a Nemocnicu Bory do vyššej kategórie siete nemocníc, než na akú mali právo. Informovala o tom hovorkyňa KDH Lenka Halamová.

„Ministerstvo zdravotníctva nezverejnilo všetky dokumenty, o ktoré sme ho žiadali na mimoriadnom zdravotníckom výbore ohľadom zaraďovania nemocníc do nemocničnej siete,“ povedal opozičný poslanec. Z tohto dôvodu podal podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby túto vec prešetrila.

Mimoriadne rokovanie

Opozícia zvolala mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Dôvodom bolo to, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) dve súkromné nemocnice zrejme nezákonne zaradila do siete nemocníc v rozpore so zákonom.

Ide o bratislavskú Nemocnicu Bory, ktorú vlastní Penta a Kardiocentrum v Košiciach, ktorého vlastníkom je skupina Agel. Opoziční poslanci majú podozrenie, že šéfka rezortu zdravotníctva pri ich zaradení do siete nemocníc postupovala nezákonne.

Podmienky zaradenia

Každá nemocnica, ktorá má ambíciu zaradiť sa medzi veľké univerzitné a fakultné nemocnice, musí mať v spádovom území istý počet poistencov. V Bratislave je podľa tohto kľúča podľa poslanca za Progresívne Slovensko Oskara Dvořáka priestor iba pre jednu nemocnicu v tretej a vyššej úrovni, ktorý napĺňa Univerzitná nemocnica Bratislava.

Ministerka Dolinková tam však podľa neho v rozpore so zákonom zaradila Nemocnicu Bory. Ďalšou nezákonne zaradenou špecializovanou nemocnicou je podľa opozičných poslancov Kardiocentrum Agel, pretože vzniklo až tento rok, teda nemalo v rokoch 2019 až 2021 žiadne výkony, ktoré sú podmienkou zaradenia do siete nemocníc pri špecializovaných nemocniciach.

Nemocnica Bory rozhodnutie obhajuje

Vedenie Nemocnice Bory rozhodnutie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) zaradiť túto nemocnicu podmienečne oficiálne do tretej úrovne, s niektorými doplnkovými programami štvrtej úrovne obhajuje.

„Toto rozhodnutie bolo plne v zmysle zákona a najmä odráža realitu, keďže Nemocnica Bory spĺňa všetky kritériá týchto úrovní,“ zdôraznil generálny riaditeľ Penta Hospitals International Peter Lednický, ktorý súčasne vedie aj Nemocnicu Bory.

Výpočet spádu nezahŕňal všetkých poistencov

Nemocnica Bory podľa neho už teraz stabilne poskytuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov z celého Slovenska. „Jej pôsobenie je teda v rámci kategorizácie plne v zmysle úrovne III. Okresný či regionálny spád v Bratislave znamená, že by poskytovala zdravotnú starostlivosť napríklad iba pre mestskú časť Bratislava IV,“ zdôraznil.

Výpočet spádu v rozhodnutí ministerstva pre Bratislavu na úrovni 780-tisíc poistencov zahŕňal iba ľudí s trvalým a prechodným bydliskom. Nepočítal s poistencami, ktorí v Bratislave svoje oficiálne bydlisko neuvádzajú, ale zdravotnú starostlivosť tam čerpajú.

Obrovský dopyt už od otvorenia

Ide hlavne o ľudí dochádzajúcich do hlavného mesta za prácou. Rovnako môže ísť o cudzincov s platným povolením na pobyt. Tých je na Slovensku takmer 300-tisíc a väčšina z nich čerpá zdravotnú starostlivosť práve v Bratislave.

„Sumárny počet ľudí, ktorých obvyklá adresa a miesto čerpania zdravotnej starostlivosti je Bratislava, tak vysoko presahuje 900-tisíc obyvateľov. V Bratislave to vytvára nutnosť dvoch nemocníc trojkovej úrovne v rámci optimalizácie siete nemocníc a spád Nemocnice Bory podstatne prevyšuje minimálnu hranicu 450-tisíc ľudí. Nejde o virtuálne čísla, keďže obrovský dopyt po komplexnej intervenčnej starostlivosti cítime od samotného otvorenia nemocnice,“ vysvetlil Lednický.