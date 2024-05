Budúci týždeň by sa malo rozhodnúť o novom fungovaní dennej ambulantnej starostlivosti o deti

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková chce zachovať dennú ambulantnú starostlivosť pre deti a dospievajúcich.

„Chceme skrátiť ordinačné hodiny ambulantnej pohotovostnej služby do 20. hodiny. Ale za podmienky, že ambulancie pre deti a dorast budú ambulovať päť dní v týždni a z toho jeden deň do 18 hodiny. Chceme, aby bola zdravotná ambulantná starostlivosť pre deti zabezpečená aj do večerných hodín a následne do 20. hodiny by fungovala skrátená ambulantná pohotovostná služba,“ vysvetlila ministerka Dolinková.

Pozmeňujúci návrh

Ministerstvo zdravotníctva dáva do parlamentu pozmeňujúci návrh, ktorý už poslanci zdravotného výboru dostali. Tento návrh konzultovala ministerka aj so spoločnosťou primárnej pediatrie.

„Pôvodne navrhovali fungovanie detských ambulancií dva dni do 15 hod. Avšak neformálne sme sa spolu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) zhodli, že jeden deň do 18 hodiny je dobrý v tom, že vieme v každom okrese zabezpečiť dennú starostlivosť o deti do večerných hodín,“ skonštatovala Dolinková.

Záverečné rokovanie

Zúčastnené strany čaká ešte záverečné rokovanie, ale vyzerá to tak, že tak ZMOS ako aj pediatri našli konsenzus spolu s ministerstvom zdravotníctva.

„Predpokladám, že o tomto návrhu bude rokovať výbor v utorok budúci týždeň a následne by sa malo o ňom poobede rokovať v parlamente,“ dodala šéfka rezortu zdravotníctva.

„Každý hovorí, že toto je veľká systémová zmena. Nie je, je to také volanie o pomoc, aby sme uchránili dennú ambulantnú starostlivosť o deti. Snažíme sa vyjsť v ústrety tomu, aby lekári ostali čo najdlhšie pracovať v ambulanciách,“ zdôraznila Zuzana Dolinková.

Rokovanie na úrovni samospráv

Ministerku čaká ešte rokovanie na úrovni samospráv, so starostami a primátormi.

„Chcem si zavolať všetkých 15 primátorov, ktorých sa týka zlučovanie ambulantných pohotovostných služieb a vysvetľovať im to, že skutočne nemáme zdravotnícky personál. A pokiaľ ambulantná pohotovostná služba nemá 15 lekárov, ktorí by sa tam striedali a slúžili, nevieme ten pevný bod zachovať,“ uzavrela Dolinková.