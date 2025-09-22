Európska prokuratúra preveruje Lengvarského výzvu, Krajčí varuje pred stratou peňazí z Plánu obnovy - VIDEO

Deň pred odchodom z ministerstva zdravotníctva podpísal minister Vladimír Lengvarský výzvu na 212 miliónov eur, v ktorej bolo úspešných osem nemocníc.
Premiér Eduard Heger následne dal túto výzvu preveriť, pričom kontrolu poveril Michalovi Palkovičovi, ktorý sa neskôr stal nominantom strany Hlas na čele Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Výzvu už vyšetruje aj Európska prokuratúra. Uviedlo to hnutie Slovensko v tlačovej správe.
Vážne pochybenia
Hnutie SLOVENSKO upozorňuje, že pochybenia v rámci výzvy sú natoľko vážne, že Slovensku hrozí strata časti finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. Problémy sa týkajú najmä Nemocnice s poliklinikou Prievidza, ktorá získala 18,2 milióna eur na výstavbu urgentného príjmu, centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti.
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal 6. februára 2025 nepriaznivé stanovisko pre Trenčiansky samosprávny kraj, vedený nominantom strany SmerJaroslavom Baškom.
ÚVO odhalil až osem porušení zákona
Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí upozornil, že verejné obstarávanie na urgent a centrálnu sterilizáciu bolo vyhlásené už v decembri 2019 a zmluva podpísaná v októbri 2020, pričom išlo o spätné preplatenie už zrealizovanej investície. ÚVO však odhalil až osem porušení zákona.
Krajčí kritizuje, že „ako je možné, že vtedajšiemu ministrovi a pri následnej kontrole aj Michalovi Palkovičovi uniklo, že sa smerácka rekonštrukcia – kde to vždy smrdí – dostala do Plánu obnovy? Ten, kto to tam dal, automaticky riskoval stratu peňazí z Európskej únie.“
ÚVO konštatoval, že porušenia mohli ovplyvniť výsledok súťaže, keďže Trenčianska župa stanovila uchádzačom len 12 dní na prípravu ponuky a žiadala neprimeraný rozsah dokladov bez poskytnutia vysvetlení. Krajčí je presvedčený, že Slovensko o tieto peniaze príde, pričom Európska komisia môže riešiť zmluvu ako celok, čo by znamenalo stratu viac ako 18 miliónov eur.