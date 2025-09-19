Zdravotnícka poradenská linka 116117 začne fungovať od budúceho roka. Aká bude úloha operátora?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pridelil Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby SR nové jednotné číslo 116117, ktoré bude od 1. januára 2026 slúžiť ako bezplatná zdravotnícka poradenská linka. Informovala o tom vedúca tlačovo-informačného oddelenia úradu Adriana Volfová.
24 hodín denne, 7 dní v týždni
Linka má poskytovať konzultácie a rady o zvládaní menej závažných ochorení a stavov, s ktorými sa volajúci doteraz obracali na tiesňovú linku 155, najmä po skončení ordinačných hodín ambulantných lekárov.
Linka 116117, ktorá v niektorých krajinách Európskej únie funguje už 18 rokov, bude dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Volajúci sa môžu informovať napríklad o aktuálne dostupných pohotovostiach pre deti a dospelých či o otvorených lekárňach. Tieto informácie budú k dispozícii aj na webovej stránke linky.
Nasmerovanie na riešenie zdravotného problému
Linka 116117 nie je určená na sprostredkovanie zdravotníckej služby priamo na adrese pacienta ani na vyslanie lekára či ambulancie. Úlohou operátora je nasmerovať volajúceho na správne riešenie zdravotného problému, napríklad k obvodnému lekárovi, informovať o dostupnosti liekov bez lekárskeho predpisu, ambulantnej domácej ošetrovateľskej službe (ADOS) či mobilnom hospici.
„Pridelenie jednotného európskeho čísla 116117 je ďalším krokom k zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Tiesňová linka 155 sa uvoľní, nebude poskytovať konzultácie a záchranári sa budú môcť venovať život ohrozujúcim stavom a efektívnejšie pomáhať v prvom rade tým, ktorí to skutočne potrebujú,“ uviedol riaditeľ odboru regulácie elektronických komunikácií Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ivan Martyák.