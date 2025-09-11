Prideľovanie záchraniek bez výberového konania bolo schválené, SaS to považuje za škandalózne – VIDEO

SaS navrhovala do legislatívy zapracovať poistky, ktoré by obmedzili možné riziká, koalícia však tieto návrhy odmietla.
Tímlíder pre zdravotníctvo strany SaS Tomáš Szalay a poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková na tlačovej konferencii na tému Tichý prevrat v záchrankách. Štvrtok, 11. september, 2025.
Slovensko Zdravotníctvo Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Strana Sloboda a Solidarita označila za škandalózne, že vládna koalícia schválila pozmeňujúci návrh, ktorý dáva ministerstvu zdravotníctva právomoc prideľovať stanice záchrannej zdravotnej služby aj bez výberového konania. Podľa SaS ide o zásadnú zmenu systému, ktorá otvára priestor pre korupciu a ohrozuje transparentnosť.

Prílepok k zákonu o psychologickej pomoci

Tímlíder pre zdravotníctvo Tomáš Szalay pripomenul, že návrh bol pridaný ako prílepok k zákonu o psychologickej pomoci, a nie k zákonu o záchrannej zdravotnej službe. Podľa neho ide o krok, ktorý umožní prideľovanie staníc aj nad rámec trhového stropu, bez súťaže a bez kontroly.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková zdôraznila, že trhový strop bol zavedený preto, aby sieť záchraniek nebola predimenzovaná a aby sa zamedzilo zbytočnému plytvaniu financiami. Novela podľa nej vytvára privilegované postavenie pre vybraných poskytovateľov a narúša základné princípy férového súťaženia.

Koalícia návrhy odmietla

SaS navrhovala do legislatívy zapracovať poistky, ktoré by obmedzili možné riziká – časové obmedzenie na maximálne šesť mesiacov, povinnosť vyhlásiť tender do 30 dní, povinné zdôvodnenie výberu či dôsledné dodržiavanie trhového stropu. Koalícia však tieto návrhy odmietla.

Szalay upozornil, že novela môže zvýhodniť aj firmy, ktoré v minulosti čelili kritike či sankciám. Ako príklad uviedol spoločnosť, ktorá v roku 2019 vyhrala tender na stanice záchrannej služby, no neskôr dostala pokutu za nelegálne zamestnávanie záchranárov. Podľa SaS je preto dôvera v systém vážne ohrozená a rozhodnutie vlády vníma ako útok na transparentnosť.

