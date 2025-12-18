Dostupnosť kriticky nedostupných liekov sa má zvýšiť, v prípade ich nevyzdvihnutia sa vrátia späť do obehu

Ministerstvo zdravotníctva prijalo opatrenie, ktoré má zvýšiť dostupnosť kriticky nedostupných humánnych liekov. Cieľom nového rozhodnutia je zabezpečiť, aby lieky objednávané prostredníctvom tzv. emergentného systému slúžili výhradne tým pacientom, pre ktorých boli určené, a zároveň aby sa v prípade ich nevyzdvihnutia vrátili späť do distribúcie.
Rezort zdravotníctva stanovil, že ak pacient neprevezme liek dodaný cez emergentný systém, lekáreň musí najneskôr do troch pracovných dní po skončení platnosti receptu alebo elektronického záznamu o predpise lieku vrátiť daný liek veľkodistribútorovi, ktorý ho pôvodne dodal.
Adresné a cielené zabezpečenie liečby
Zároveň platí, že distribútor je povinný takýto liek späť odkúpiť. Lekárne musia viesť presnú evidenciu o pohybe týchto liekov, aby bolo možné spätne dohľadať ich prijatie, výdaj, ako aj prípadný spätný predaj.
Zmena pravidiel má zabezpečiť, že lieky neostanú zbytočne viazané v skladoch jednotlivých lekární, ale vrátia sa späť do obehu, čím sa umožní ich dostupnosť aj ďalším pacientom. Ministerstvo tým zároveň posilňuje hlavný cieľ emergentného systému, ktorým je adresné a cielené zabezpečenie liečby pre konkrétnych pacientov na Slovensku, vrátane osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom.
Opatrenie má zabrániť neefektívnemu hromadeniu zásob a ich následnému využívaniu na iné ako určené účely. Nové rozhodnutie nadobúda účinnosť 17. decembra 2025 a bude platné do 30. júna 2026.
Predpis kategorizovaného lieku
Ministerstvo si však vyhradzuje právo platnosť opatrenia skrátiť, zrušiť alebo predĺžiť v závislosti od aktuálnej situácie. Dokument je dostupný na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR v časti venovanej farmácii.
Pre bežného pacienta sa mechanizmus výdaja nemení. Ak lekár predpíše kategorizovaný liek a ten je cez emergentný systém objednaný lekárňou, ide o liek, ktorý je určený výhradne pre konkrétneho pacienta.
Opatrenie rezortu zdravotníctva vychádza z uznesenia vlády SR č. 578 z 26. novembra 2025, ktoré ministrovi zdravotníctva ukladá prijať neodkladné opatrenia na zabezpečenie dostupnosti liekov objednávaných prostredníctvom Informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov (ISMOL). Zmena sa týka výlučne kategorizovaných liekov.