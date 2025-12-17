Pacienti s rakovinou krvi vyzývajú ministerstvo zdravotníctva, aby urýchlilo dostupnosť modernej liečby - VIDEO

Slovenskí pacienti s mnohopočetným myelómom, formou rakoviny krvi, stále nemajú prístup k modernej liečbe, ktorú už využívajú ich susedia v Českej republike. Slovenská myelómová spoločnosť preto pred Vianocami zverejnila video s výzvou adresovanou Ministerstvu zdravotníctva SR, v ktorom apeluje na urýchlené sprístupnenie inovatívnych liekov.
Podľa spoločnosti ide o liečbu, ktorá v prípade pokročilých štádií ochorenia predstavuje často jedinú šancu na predĺženie a zlepšenie kvality života. Organizácia tak nadväzuje na stretnutie s ministrom zdravotníctva z tohtoročného septembra, počas ktorého mu pacienti odovzdali svoje požiadavky a očakávania.
Bežná prax v Česku
„Naše obavy aj návrhy sme ministrovi tlmočili už počas krstu knihy Odhalení, ktorá zachytáva príbehy slovenských rodín s rakovinou krvi. Dnes, tesne pred Vianocami, sa naňho obraciame opäť – v mene pacientov, ktorí už viac nemajú čas čakať,“ uviedla Zuzana Gajdošíková, predsedníčka Slovenskej myelómovej spoločnosti.
Kým v Česku je inovatívna liečba mnohopočetného myelómu súčasťou bežnej praxe, na Slovensku nie je zatiaľ zaradená do systému úhrad. Priemerná čakacia lehota na zaradenie inovatívneho lieku od registrácie do zoznamu kategorizovaných liekov dosahuje v krajinách strednej Európy a Pobaltia 231 dní. Na Slovensku je to v priemere 587 dní.
Okrem Česka je liečba dostupná aj v Rakúsku, Slovinsku, Nemecku, Holandsku, Rumunsku, Fínsku a Španielsku. Slovensko však patrí k štátom s najhoršou dostupnosťou a zároveň s najvyšším odhadovaným nárastom počtu nových prípadov. Do roku 2050 sa očakáva, že výskyt mnohopočetného myelómu u nás vzrastie o 56 % – najviac spomedzi krajín regiónu strednej Európy a Pobaltia.
„Je veľmi frustrujúce vedieť, že liek, ktorý by vám mohol pomôcť, je dostupný len pár kilometrov za hranicami. Keby som žil v Česku, moja liečba by už prebiehala,“ uviedol Juraj, 44-ročný pacient s mnohopočetným myelómom, ktorý vystupuje aj vo videu zverejnenom pacientskou organizáciou.
Pacientom sa míňa čas
Ministerstvo zdravotníctva argumentuje, že lieky by mohli byť zaradené do systému úhrad až po prijatí nového zákona o úhradách, ktorý má nadobudnúť účinnosť v júni 2026. Pacientom sa však podľa Slovenskej myelómovej spoločnosti míňa čas.
„Pýtame sa, čo majú pacienti dovtedy robiť. Zákon nemôže byť zámienkou na to, aby niekto stratil šancu na život. Dúfame, že pán minister dodrží sľub, ktorý dal pacientom v septembri,“ doplnila Gajdošíková.
Organizácia upozorňuje, že skorý prístup k liečbe v počiatočných štádiách ochorenia znižuje komplikácie, zlepšuje prognózu a pomáha pacientom vrátiť sa do pracovného aj spoločenského života. Každý mesiac čakania môže podľa odborníkov znamenať zhoršenie zdravotného stavu, vyššiu psychickú záťaž a nárast ekonomických nákladov pre celú rodinu.