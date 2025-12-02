Slovensko čelí problému reexportu liekov, KDH upozorňuje na ohrozenie pacientov a volá po zásadných opatreniach – VIDEO

Slovenský trh s liekmi čelí vážnej výzve. V dôsledku dlhodobo nízkych cien sa krajina stala atraktívnym cieľom pre reexport liekov, čo podľa predstaviteľov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) ohrozuje domácich pacientov. Vývoz liekov mimo územia Slovenska spôsobuje, že niektoré lieky miznú z lekární ešte predtým, než ich držitelia registrácie stihnú doplniť.
Kombinácia systémových nedostatkov
Na problém upozornili poslanci KDH Peter Stachura a František Majerský, ktorí sa téme venujú v rámci zdravotníckeho výboru Národnej rady SR. Upozorňujú, že za súčasnou situáciou stojí kombinácia systémových nedostatkov: lacný trh, nedostatočná regulácia a pasivita štátnych inštitúcií pri vyšetrovaní podozrivých prípadov.
„Slovensko sa stalo krajinou lacných liekov a niekto na tom profituje. Žiaľ, nie pacient,“ uviedol poslanec Stachura. Dodal, že ide o vzorec, ktorý sa opakuje a spôsobuje, že pacienti zostávajú aj niekoľko týždňov bez potrebnej liečby.
Problém reexportu nie je len teoretický. Štátny ústav pre kontrolu liečiv ešte v septembri 2023 zaznamenal 29 konkrétnych podozrení z nelegálneho vývozu liekov a postúpil ich Ministerstvu zdravotníctva SR. Doposiaľ však padlo len jedno rozhodnutie. Stachura považuje túto nečinnosť za varovný signál, ktorý podrýva dôveru verejnosti v regulačné mechanizmy. „Štát pozná konkrétne subjekty, má dôkazy, ale nekoná. Takto nevysielame signál spravodlivosti, ale slabosti,“ uviedol.
Obracajú sa na ministerstvo zdravotníctva
KDH preto vyzýva rezort zdravotníctva, aby najneskôr do konca roka predstavil konkrétny plán riešení. Ten by mal podľa hnutia zahŕňať zavedenie limitov na pohyb liekov medzi lekárňami, povinnosť evidencie balení podľa originálnych čísel, sprísnenie pravidiel pre presun liekov, možnosť dočasného zákazu vývozu pri ich nedostatku a overovanie pravosti receptov v rámci emergentného systému.
„Pacienti nemôžu čakať ďalšie mesiace. Ak existujú nástroje na zastavenie reexportu, je našou povinnosťou ich použiť,“ zdôraznil predseda poslaneckého klubu KDH František Majerský.
Podľa KDH je nutné zabezpečiť, aby zdravotný systém slúžil prioritne pacientom a nie subjektom, ktoré hľadajú zisky v nedostatočne regulovanom prostredí. Zároveň pripomínajú, že nejde o útok na férových distribútorov či lekárnikov, ale o potrebu systémových zmien, ktoré zabránia zneužívaniu systému.
Problém reexportu sa tak čoraz viac stáva nielen odbornou, ale aj politickou témou. Očakáva sa, že Ministerstvo zdravotníctva predloží konkrétne návrhy riešení v nasledujúcich týždňoch.