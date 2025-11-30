Inovatívna liečba pre pacientov so zriedkavými chorobami je v ohrození, spochybňujú ju mylné tvrdenia o vysokej cene a neúčinnosti

Hoci na Slovensku žije približne 300 000 pacientov so zriedkavými ochoreniami, ich prístup k inovatívnej liečbe čelí výrazným výzvam. Jedným z hlavných problémov sú podľa Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) nepravdivé verejné tvrdenia o vysokých nákladoch a údajnej neúčinnosti týchto liekov.
V spoločenských diskusiách sa často uvádza, že terapie pre zriedkavé ochorenia sú systémovo neudržateľné a výrazne zaťažujú rozpočet zdravotníctva. Podľa AIFP pritom tieto lieky tvoria na Slovensku len približne 5 % celkového liekového rozpočtu, zatiaľ čo v iných členských krajinách Európskej únie dosahuje tento podiel 8 – 10 %. „Napriek vyšším výdavkom funguje zdravotníctvo týchto krajín udržateľne, pretože sa kladie dôraz na hodnotu života pacienta,“ vysvetlila výkonná riaditeľka AIFP Iveta Pálešová.
Tvrdenia vyvracajú odborníci i samotní pacienti
V súvislosti s účinnosťou liekov AIFP upozorňuje, že tvrdenia o ich neúčinnosti vyvracajú odborníci i samotní pacienti. Ľudmila Podracká, prednostka Detskej kliniky LF UK a Národného ústavu detských chorôb, konštatuje: „Je alarmujúce, že v 21. storočí musíme bojovať proti mýtom, ktoré priamo ohrozujú životy našich pacientov. Keď vo verejnom priestore opakovane zaznie, že lieky nefungujú, rodičia chorých detí začnú pochybovať o liečbe. To je neprípustné.“
Pacienti so zriedkavým ochorením upozorňujú, že inovatívna liečba pre nich znamená rozdiel medzi životom a prežitím. „Vidíme, ako naši blízki a pacienti majú vďaka dostupnej inovatívnej liečbe úplne inú kvalitu života a s nimi, samozrejme, aj celé ich rodiny,“ povedala Kristína, mama dieťaťa s cystickou fibrózou.
Obmedzený prístup k liečbe
Napriek významu tejto liečby je prístup na Slovensku veľmi obmedzený. Zo 181 indikácií schválených Európska lieková agentúra (EMA) v rokoch 2012‑2024 je u nás hradených iba 59, čo predstavuje približne jednu tretinu. K nasadeniu najmodernejšej liečby, schválenej za posledné štyri roky, má slovenský pacient len 16 % šancu – výrazne menej než vo väčšine iných krajín EÚ.
„Fakty sú jasné. Lieky na zriedkavé choroby fungujú, sú ekonomicky udržateľné a zachraňujú životy. Každý deň omeškania znamená zhoršenie stavu pacientov, ktorí čakajú na liečbu. Je preto najvyšší čas prestať sa opierať o mylné tvrdenia a začať dôverovať odborníkom. Aj preto spúšťame v AIFP osvetovú kampaň, ktorej cieľom je dialóg o dátach a faktoch,“ uzatvára Iveta Pálešová.