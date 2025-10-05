Ako posilniť imunitu detí v chrípkovej sezóne? Odborníci upozorňujú na niekoľko zásad

Jesenné počasie so sebou prináša nárast akútnych respiračných ochorení (ARO), medzi ktoré patrí chrípka, COVID-19, ako aj infekcie spôsobené adenovírusmi, rinovírusmi, vírusom parachrípky či respiračným syncyciálnym vírusom.
Riziku sa nevyhnú ani deti, ktoré trávia čas v kolektívoch v škôlkach a školách. Práve ony patria k najohrozenejším skupinám. Odborníci preto upozorňujú na niekoľko zásad, ktoré môžu rodičom pomôcť chrániť svoje deti pred týmito ochoreniami.
Dôležitý je čistý vzduch v domácnosti
Podľa doktorky Aleny Gregušovej, hlavnej odborníčky hlavného hygienika SR pre hygienu detí a mládeže, je mimoriadne dôležité zabezpečiť čerstvý a čistý vzduch v domácnosti.
Prečo niektorí ľudia nikdy neochorejú, aj keď všetci naokolo áno? Dobrá imunita sa dá vybudovať
„Vnútorné priestory je dôležité pravidelne krátko a intenzívne vetrať niekoľkokrát počas dňa. Pri obnove vzduchu ide nielen o dopĺňanie kyslíka a odstraňovanie oxidu uhličitého, ale aj o úpravu vlhkosti a teploty, odstraňovanie mikroorganizmov či prachu,“ vysvetľuje.
Optimálna vlhkosť vzduchu by mala byť v rozmedzí 40 až 60 percent. S primerane oblečenými deťmi je vhodné chodiť von každý deň, pretože pobyt na čerstvom vzduchu posilňuje imunitu a podporuje správnu funkciu dýchacích ciest.
Dôsledná hygiena rúk
Jesenné obdobie prináša aj častejšie návštevy vnútorných herní. Hoci sú pre deti lákadlom, ide o prostredie, kde sa infekcie šíria rýchlejšie. Rodičia by preto mali zvážiť návštevu, ak má ich dieťa príznaky nádchy či kašľa, alebo ak si všimnú podobné symptómy u iných detí.
Dôležitou súčasťou prevencie zostáva dôsledná hygiena rúk. „Najjednoduchší a pritom veľmi účinný spôsob, ako chrániť svoje zdravie a brániť šíreniu infekčných ochorení, je umývanie rúk. Základné hygienické návyky sa u detí vytvárajú v predškolskom veku, preto im treba primerane veku, trpezlivo a neúnavne pripomínať dôležitosť umývania rúk a naučiť ich správny postup,“ uviedla doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.
Jeseň so sebou prináša respiračné ochorenia. Ako si udržať odolnú imunitu?
Deti by si mali ruky umývať po návrate zo školy či ihriska, pred jedlom, po toalete, kašľaní, kýchaní, ale aj po kontakte so zvieratami či odpadom. Ruky je potrebné umývať mydlom a teplou vodou minimálne 40 sekúnd a následne ich správne osušiť, najlepšie jednorazovými papierovými utierkami.
Dôležité je učiť deti aj tzv. respiračnej etikete. Pri kašli či kýchaní by si mali zakrývať ústa papierovou vreckovkou alebo aspoň lakťovou jamkou. Použité vreckovky patria do uzatvárateľného koša a ruky si treba následne umyť.
Významnú úlohu zohráva aj strava
Významnú úlohu v prevencii zohráva strava. Odborníci odporúčajú zabezpečiť deťom dostatočný prísun vitamínov C, D, E a minerálu zinok. „Vitamín C je najlepšie zabezpečiť prísunom dostatočného množstva ovocia a zeleniny. Dôležité je učiť deti pravidelnej dennej konzumácii predovšetkým sezónneho ovocia a zeleniny, a to počas celého roka, nielen v čase zvýšeného výskytu respiračných infekcií,“ upozorňuje Červeňová.
Vitamín D je vhodné dopĺňať počas zimných mesiacov, probiotiká sa odporúča prijímať pravidelne vo forme jogurtov či kvasenej kapusty. K posilneniu imunity prispievajú aj omega-3 mastné kyseliny a betaglukány.
Dostatok odpočinku
Nemenej podstatný je dostatok odpočinku. „Čím je dieťa mladšie, tým sú nároky na dĺžku spánku vyššie. Potreba spánku je však u detí individuálna,“ pripomína Gregušová. Deti do troch rokov by mali spať približne 12 hodín denne, školáci potrebujú od deviatich do jedenástich hodín spánku podľa veku. Večer by mali mať pokojový režim bez televízie či mobilu a spať v miestnosti s teplotou do 22 stupňov Celzia.
Chrípka môže spustiť infarkt či porážku, varujú kardiológovia. Je očkovanie novým pilierom prevencie?
Ak sa ochorenie predsa len objaví v domácnosti, odborníci odporúčajú, aby deti nezdieľali predmety osobnej hygieny a aby chorý člen rodiny používal samostatný príbor, poháre a ak je to možné, aj vlastnú izbu.
Počas chrípkovej sezóny je vhodné pravidelné upratovanie navlhko a dezinfekcia povrchov, ktorých sa často dotýkajú viacerí členovia domácnosti. Ochorenie by sa nemalo „prechodiť“, pretože predčasný návrat do kolektívu predlžuje liečbu a zvyšuje riziko ďalšieho šírenia infekcie.