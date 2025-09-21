Na Slovensku prudko rastie počet krátkozrakých detí, lekári varujú pred zanedbanými prehliadkami

Na Slovensku je však zákonom odporúčaná prehliadka až v piatich rokoch, čo je podľa odborníkov príliš neskoro.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) upozorňuje na rastúci počet detí a mladých ľudí s krátkozrakosťou na Slovensku. V roku 2024 bolo vyšetrených takmer 40-tisíc pacientov do 22 rokov s touto diagnózou, pričom až 17-tisíc z nich bolo vo veku 13 až 17 rokov.

Oftalmológovia varujú, že krátkozrakosť sa často odhalí až s nástupom do školy, no jej príznaky si rodičia nemusia všimnúť, pretože porucha zraku nebolí a dieťa si nemusí uvedomovať zhoršenie videnia.

Preventívne prehliadky sú kľúčové

Očný lekár Miroslav Kulanga zdôrazňuje, že najdôležitejšie je absolvovať preventívnu očnú prehliadku už v treťom roku života, kedy je možné odhaliť závažné problémy ako tupozrakosť, ktorú je možné vyliečiť až u 95 % detí do šiesteho roku života. Na Slovensku je však zákonom odporúčaná prehliadka až v piatich rokoch, čo je podľa odborníkov príliš neskoro.

Krátkozrakosť vzniká najčastejšie v mladšom školskom veku a jej progresiu ovplyvňujú faktory ako dlhé pozeranie do blízka, napríklad na obrazovky digitálnych zariadení, a nedostatok pobytu vonku na dennom svetle. Oko sa pri krátkozrakosti nadmerne predlžuje, čo môže viesť k závažným komplikáciám v neskoršom veku, ako sú odlúpenie sietnice, poškodenie makuly, šedý zákal či glaukóm.

Možnosti modernej liečby

Prevencia zahŕňa pravidelný pobyt vonku aspoň dve hodiny denne a prestávky pri práci do blízka každých 45 minút. Digitálne zariadenia by nemali používať deti do dvoch rokov, škôlkari maximálne hodinu denne a deti vo veku 6 až 12 rokov najviac dve hodiny denne.

Moderné liečebné metódy zahŕňajú špeciálne okuliare, kontaktné šošovky a očné kvapky s nízkou koncentráciou atropínu, ktoré môžu spomaliť progresiu krátkozrakosti. Poisťovne však zatiaľ hradia len bežné okuliare, nie špeciálne pomôcky.

NCZI tiež upozorňuje, že návštevnosť detských pacientov v oftalmologických ambulanciách je nižšia ako pred pandémiou a pred desiatimi rokmi, čo môže zhoršovať včasné odhalenie a liečbu krátkozrakosti u detí.

