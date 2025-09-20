Po lete deťom klesá imunita. Lekári upozorňujú na častejšie ochorenia po nástupe do školy

Začiatok školského roka a príchod jesene prinášajú obdobie zvýšenej chorobnosti u detí. Rodičia naprieč Slovenskom čoraz častejšie riešia opakované infekcie a odborníci odporúčajú venovať väčšiu pozornosť podpore imunity.
Podľa prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť Kompava na vzorke tisícky respondentov, zvýšenú chorobnosť pri zmene počasia vníma 44,3 percenta slovenských rodičov, tretina ich zaznamenáva občas a 14 percent pravidelne. Každý štvrtý rodič (26,3 percenta) podporuje imunitu detí pri nástupe do školy alebo škôlky aj prostredníctvom výživových doplnkov. Najčastejšie využívanými vitamínmi sú C, D a zinok, pričom najviac po nich siahajú ľudia v Trnavskom a Trenčianskom kraji.
„Jesenné obdobie prináša kombináciu väčšieho výskytu vírusov, nižší príjem vitamínu D, intenzívnejšie kontakty v kolektívoch a kolísanie počasia. Preto je vhodné venovať zvýšenú pozornosť podpore imunity detí,“ vysvetľuje pediater, alergológ a imunológ Juraj Klička. Ako dodáva, návrat do školy prináša aj stres z adaptácie, ktorý imunitu dočasne oslabuje. „Striedanie teplôt, keď je ráno chladno a cez deň teplo, vedie k častým prechladnutiam. Deti sa ľahko preobliekajú, spotia a následne prechladnú,“ doplnil.
Oslabená imunita
Na oslabenej imunite sa podpisujú aj zmeny životného štýlu. Deti trávia menej času vonku a viac doma pri obrazovkách, čo znamená menej prirodzeného kontaktu s mikróbmi.
„Dnešné prostredie je čistejšie, kontakt detí so zvieratami či pôdou je zriedkavejší. Imunitný systém je tak menej trénovaný, čo môže viesť k vzniku alergií a autoimunitných ochorení,“ zdôrazňuje Klička. Pandémia COVID-19 tento trend ešte umocnila, keďže rúška a zatvorené kolektívy znížili bežný kontakt s vírusmi.
Prieskum ukázal, že Slováci najčastejšie podporujú imunitu detí vitamínom C (69 percent), vitamínom D (55,5 percenta) a zinkom (39,5 percenta). Bežnou súčasťou prevencie sú aj bylinné čaje (35,4 percenta) a probiotiká (23 percent).
„Pre detský organizmus sú vhodné bakteriálne kmene Bifidobacterium a Lactobacillus, ktoré sú najviac klinicky preskúmané a podporujú imunitný systém na viacerých úrovniach. Účinnejšie sú viacdruhové probiotiká, pretože osídľujú sliznicu celého tráviaceho traktu,“ vysvetlila Lucia Černá.
Výživové doplnky
Podľa údajov po výživových doplnkoch najčastejšie siahajú ľudia z Trnavy (33 percent) a Trenčína (28 percent), pričom ide prevažne o obyvateľov väčších miest. Najnižší záujem je v okolí Banskej Bystrice (20 percent) a Žiliny (22,7 percenta).
Lekár Klička zdôrazňuje, že posilňovanie imunity by malo začať už niekoľko týždňov pred nástupom do školy či škôlky. „Chorobám sa nedá úplne vyhnúť, ale dá sa zabezpečiť, že ich priebeh bude ľahší. Častejšie ochorenia v detských kolektívoch sú prirodzeným procesom – imunitný systém sa učí,“ dodal.
Odborníci odporúčajú ako základ prevencie vyváženú stravu bohatú na ovocie, zeleninu, celozrnné produkty, strukoviny, ryby, orechy a semienka, ktoré obsahujú dôležité vitamíny, minerály a omega-3 mastné kyseliny. Významnú úlohu zohráva aj pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu a otužovanie, dostatočný spánok podľa veku dieťaťa, primeraná fyzická aktivita, hygiena s mierou a psychická pohoda. Vitamín D je pritom podľa lekárov kľúčový a jeho dopĺňanie sa odporúča celoročne, najmä u malých detí v jesennom a zimnom období.