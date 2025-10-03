Jeseň so sebou prináša respiračné ochorenia. Ako si udržať odolnú imunitu?

Jesenné obdobie prináša návrat respiračných ochorení, ktoré často potrápia najmä dospelých. Zatiaľ čo deti sa z infekcií väčšinou zotavia rýchlejšie, dospelí bojujú s dlhšími zápalmi a oslabenou imunitou. Podľa farmaceuta Erika Novanského z bratislavskej lekárne Dr. Max hrá kľúčovú úlohu stav čriev.
„Až 70 percent imunitného systému pochádza z čriev, preto sú probiotiká jedným zo základných doplnkov, ktoré by v jesennej lekárničke nemali chýbať,“ uvádza.
Dôležitý je vitamín D
Medzi najdôležitejšie doplnky odborníci zaraďujú vitamín D. Ten je nevyhnutný nielen pre imunitu, ale aj pre nervový systém, pohybový aparát a tráviacu sústavu. V období s nízkym slnečným žiarením by mal byť jeho príjem pravidelný a systematický.
„Vzhľadom na rozsiahle pôsobenie vitamínu D odborníci čoraz častejšie hovoria, že by mal byť klasifikovaný skôr ako hormón než len ako vitamín,“ upozorňuje Novanský. Odporúčaná denná dávka je spravidla 2000 IU, v kritických zimných mesiacoch až 4000 IU. U detí sa podáva už od narodenia, pričom dávka sa zvyšuje s vekom.
Prečo niektorí ľudia nikdy neochorejú, aj keď všetci naokolo áno? Dobrá imunita sa dá vybudovať
K posilneniu imunity prispievajú aj ďalšie látky. Vitamín C pôsobí ako silný antioxidant, pričom jeho lipozomálna forma zabezpečuje lepšie vstrebávanie. Denná potreba detí sa pohybuje od 40 do 80 mg. Zinok podporuje imunitu, zdravie pokožky a vlasov, pričom optimálna dávka je 25 mg denne.
Účinným prírodným imunomodulátorom sú betaglukány, ktoré sa často kombinujú s rakytníkom, vitamínom C a D. U detí sa dávkujú najčastejšie v rozmedzí 100 až 200 mg podľa veku a prípravku.
Pomôže aj CRP test
Dôležitým pomocníkom pri rozhodovaní o liečbe je CRP test. Umožňuje jednoducho a rýchlo zistiť, či ide o vírusové alebo bakteriálne ochorenie. „CRP vieme stanoviť z kapilárnej krvi – stačí malé pichnutie do prsta. Testy sú dostupné nielen v domácnostiach, ale aj priamo v lekárňach, kde prebiehajú ako plnohodnotné vyšetrenie,“ vysvetľuje Novanský. CRP test je vhodný aj pre deti od desiatich rokov.
Jesenná lekárnička tak podľa odborníkov nemá byť len o liekoch na nádchu či horúčku. Významnú úlohu zohráva prevencia, pravidelné dopĺňanie vitamínov a minerálov, probiotiká pre podporu črevnej mikroflóry a dostupné diagnostické nástroje, ktoré dokážu určiť, aká liečba je potrebná.