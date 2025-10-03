Chrípka môže spustiť infarkt či porážku, varujú kardiológovia. Je očkovanie novým pilierom prevencie?

Chrípková sezóna 2025/26 môže byť podľa odborníkov mimoriadne silná. Austrália má za sebou jednu z najťažších sezón za posledných päť rokov a rovnaký scenár hrozí aj v Európe. Európska kardiologická spoločnosť preto označila očkovanie proti chrípke za nový základný pilier prevencie kardiovaskulárnych ochorení.
Slovensko na chvoste Európy
Hoci chrípka každoročne spôsobí v Európe až 50 miliónov ochorení a tisíce úmrtí, na Slovensku sa očkuje len minimum ľudí. V sezóne 2024/25 bolo zaočkovaných len 5,2 % populácie.
„Alarmujúce sú aj čísla zaočkovanosti pacientov po infarkte myokardu, ktorá dosahuje iba 8,5 % a u pacientov so srdcovým zlyhávaním len 8,7 %,“ uviedla Mgr. Petra Ištokovičová z Inštitútu zdravotných analýz.
Chrípka môže pritom spôsobiť zápal pľúc, môže zhoršiť astmu alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP), cukrovku, spôsobiť upchatie ciev krvnou zrazeninou, či akútne poškodenie obličiek. Narastajúci objem údajov z mnohých štúdií potvrdzuje, že chrípka môže spustiť závažné kardiovaskulárne komplikácie, alebo príhody ako infarkt myokardu, zlyhanie srdca alebo mozgovú príhodu. Úmrtia následkom chrípky sa na Slovensku stále podceňujú, pritom sú to zbytočné úmrtia, ktorým sa dalo predísť.
Chrípka a srdce – nebezpečné spojenie
Najnovšie odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti potvrdzujú, že očkovanie má byť súčasťou základnej prevencie vedľa kontroly krvného tlaku, cholesterolu či nefajčenia.
„Chrípkový vírus spúšťa v tele silnú imunitnú reakciu, ktorá vedie k zápalu v celom organizme. Tento zápal zasahuje aj cievy a srdce, destabilizuje aterosklerotické pláty a môže vyústiť do akútnej kardiovaskulárnej príhody,“ vysvetľuje MUDr. Milan Luknár, prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti.
Podľa kardiologičky MUDr. Ivany Šoóšovej z NÚSCH majú pacienti so srdcovými chorobami zvlášť vysoké riziko. „Pacienti, s poruchami srdcového rytmu, ischemickou chorobou srdca, po prekonanom infarkte alebo cievnej mozgovej príhode či so srdcovým zlyhávaním si nesú vysoké riziko ďalších komplikácií. Chrípka môže ich stav významne zhoršiť a môže aj výrazne zvýšiť riziko hospitalizácie či úmrtia,“ dodala.
Dáta potvrdzujú ochranu
Analýza Inštitútu zdravotných analýz ukázala, že medzi seniormi nad 60 rokov bolo v sezóne 2023/24 úmrtí u neočkovaných 1,6-krát viac než u očkovaných. „Prakticky to znamená, že ak v skupine očkovaných zomrelo 10 ľudí, v porovnateľnej skupine neočkovaných zomrelo 16,“ spresnila Ištokovičová.
Podľa údajov zdravotnej poisťovne Dôvera prináša očkovanie aj ekonomický efekt. „Riziko hospitalizácie z kardiovaskulárnych príčin bolo u očkovaných pacientov o 20,2 % nižšie ako u neočkovaných. V absolútnych číslach išlo o rozdiel 290 hospitalizácií, čo predstavovalo úsporu vyše 1,17 milióna eur,“ uviedol analytik poisťovne Mgr. Martin Selvek.
Austrália ukazuje, čo môže čakať Európu
Predzvesťou náročnej sezóny sú skúsenosti z južnej pologule. „Tohtoročná chrípková sezóna, ktorá sa na južnej pologuli pomaly končí, patrila k najzávažnejším za posledných päť rokov. Mala nezvyčajne skorý nástup, rýchlo sa šírila a zaznamenala rozsiahly prenos v komunite. Až 90 % pacientov hospitalizovaných v Austrálii s chrípkou nebolo zaočkovaných a počty úmrtí spojených s chrípkou, RSV a COVID-19 zostávajú v porovnaní s úrovňami pred pandémiou v Austrálii zvýšené,“ upozorňuje prof. Zuzana Krištúfková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.
Podľa nej sa tento rok bude očkovať trojvalentnými vakcínami, keďže vírus chrípky B z línie Yamagata, ktorý bol súčasťou štvorvalentných vakcín, už od roku 2020 necirkuluje.
Lekári apelujú na verejnosť
Odborníci sa zhodujú, že očkovanie je bezpečný a účinný spôsob, ako predísť komplikáciám. „Súhrn dôkazov a najnovší konsenzus ESC jasne deklarujú, že očkovanie pôsobí ako ochranný štít a malo by sa stať základným pilierom preventívnych stratégií,“ zdôraznil Luknár.