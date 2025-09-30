Prečo niektorí ľudia nikdy neochorejú, aj keď všetci naokolo áno? Dobrá imunita sa dá vybudovať

Zmeny počasia či prechodné obdobia vedia dať našej imunite poriadne zabrať. Nie je to však len vonkajšie prostredie, ktoré rozhoduje o tom, či z pocitu, že na nás niečo lezie prepukne niekoľkotýždňová chrípka. Imunita každého z nás je jedinečná a domnienku, že je podmienená len geneticky, vedci už dávno vyvrátili.
Ako je možné, že niektorí ľudia vôbec neochorejú, aj keď sú v prostredí, kde sa to vírusmi len tak hemží? Čo teda rozhoduje o odolnosti nášho organizmu?
Ak si chceme vybudovať silnú imunitu a vyhýbať sa chorobám, musíme vziať do úvahy niekoľko faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Samozrejme, odolnosť nášho organizmu nezávisí iba od stravy či pohybu – časť imunity máme tzv. vrodenú, ktorá nám bola daná do vienka spolu s našou genetickou výbavou.
Tá zložka imunity, ktorú môžeme ovplyvniť sa nazýva získaná imunita. Začína sa budovať pri kontakte s rôznymi patogénmi už pri narodení, významne sa formuje v prvých rokoch života, no vieme ju ovplyvniť aj v dospelosti. Ako teda čo najviac posilniť našu imunitu, aby nás choroby obchádzali oblúkom?
1. Kľúčový je kvalitný spánok
Počas spánku sa všetky orgány a systémy v tele obnovujú, a to platí aj pre imunitné bunky, ktoré sa aktivujú a posilňujú. Štúdia ukazuje, že už po jednej noci so 4 hodinami spánku klesla ich účinnosť o 28 % – telo tak horšie bojuje s vírusmi a baktériami. Krátkodobý spánkový deficit (4 hodiny za noc v priebehu týždňa) vedie k výraznej produkcii zápalových cytokínov. Chronický zápal je rizikovým faktorom pre srdcovo-cievne, metabolické a onkologické ochorenia. Krátky spánok vplýva zle aj na riziko prechladnutia.
Ďalšia štúdia zistila, že ľudia, ktorí dlhodobo spia menej než 7 hodín majú 3-násobné riziko prechladnutia než tí, ktorí si doprajú aspoň 8 hodín v posteli. Riziko prechladnutia pri ľuďoch so 6 a menej hodinami spánku sa zvyšuje na 4-násobok.
A čo s telom spraví čo i len jedna noc bez spánku?
24-hodinová spánková deprivácia u mladých, zdravých jedincov zmenila profil imunitných buniek tak, že sa podobal profilu jedincov s obezitou. To naznačuje, že imunitný systém je veľmi citlivý na spánok a môže sa rýchlo prispôsobiť zmenám v spánkovom režime. Ak tietozmenypretrvávajú, môžu prispieť k dlhodobým zápalovým stavom a zvýšiť riziko ochorení.