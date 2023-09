Vyše 80 percent ľudí je za zreformovanie SIS, najmä voliči progresívcov aj Sme rodina

Až 80,2 percenta respondentov si myslí, že budúca vláda by mala zreformovať Slovenskú informačnú službu (SIS). Vyplýva to z výsledkov celoslovenského reprezentatívneho sociologického prieskumu verejnej mienky Agentúry AKO pre JOJ 24. Respondenti odpovedali na otázku „Mala či nemala by budúca vláda zreformovať Slovenskú informačnú službu (SIS)?“

Reforma SIS

Spolu 47,2 percenta si myslí, že by určite mala, 33 percent uviedlo, že by sa asi mala zreformovať. Len 7,1 percenta opýtaných sa vyjadrilo, že budúca vláda by nemala zreformovať SIS, 4,9 percenta si myslí, že by určite nemala a podľa 2,2 percenta opýtaných by asi nemala. Spolu 12,2 percenta respondentov to nevedelo posúdiť a pol percenta nechcelo odpovedať.

Voliči SaS aj KDH

Potrebu reformovania Slovenskej informačnej služby uvádzali najmä ľudia do 49 rokov, stredoškolsky vzdelaní s maturitou a voliči strán Progresívne Slovensko, SaS, KDH, ale aj Hlas-SD, Sme rodina a koalície OĽANO.

Z hľadiska regiónov Slovenska to boli najmä ľudia s trvalým pobytom v Žilinskom, Trnavskom a Košickom kraji. Agentúra AKO zbierala dáta od 5. do 11. septembra telefonicky na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.