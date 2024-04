Dovolenková sezóna sa blíži! Ako vyrysovať telo do plaviek?

Pri pohľade do zrkadla vás chytá panika? Cítite kilá navyše? Nezúfajte! Dovolenková sezóna sa síce blíži, ale stále máte dosť času na to, aby ste sa dostali do formy. Zažiariť v lete plavkách na pláži pri mori nemusí byť len vašim snom, ale realitou. Ako vyrysovať telo do plaviek? Riaďte sa našimi tipmi a kilá pôjdu rýchlo dolu.

Správny pomer cvičenia a zdravého jedálnička

Na chudnutie vplývajú tri faktory: jedlo, cvičenie a nastavenie mysle. Nie je nutné držať hladovku, aby ste schudli. Musíte len nastaviť jedálniček tak, aby ste sa dostali do kalorického deficitu. Avšak ani príliš vysoký kalorický deficit nie je zárukou, že schudnete. Môže sa totiž dostaviť vlčí hlad a čo ste cez týždeň schudli, to naberiete cez víkend. Ideálny kalorický deficit je do 30 %. A ako kalorický deficit dosiahnete? Budete sa viac hýbať a skonzumujete menej kalórií. Nemusí to zákonite znamenať hladovku. Veľa zdraviu prospešných látok dodáte organizmu vďaka výživovým doplnkom. Nebudú vás stáť majland, keď využijete dr.max zľavový kupón.

Zníženie hmotnosti – ako jesť a ako cvičiť

Pokojne môžete jesť také porcie jedál ako doposiaľ. Zásadné je, aby ste prílohy zamenili za zeleninu. Zo začiatku vynechajte napríklad polovicu porcie ryže, ktorú doplníte zeleninou a postupne prílohy úplne vynechajte z jedálnička. Nesnažte sa znížiť prísun mäsa. Bielkoviny potrebujete na to, aby ste si udržali svalovú hmotu. Bielkoviny tiež prispievajú k pocitu sýtosti a dokážu oddialiť pocit hladu.

Nikdy pri znižovaní hmotnosti nevynechávajte cvičenie. Veľa ľudí schudne, ale ich postava nevyzerá vábne, pretože nemajú žiadne svaly a koža na nich doslovne visí. Preto je dôležité minimálne tri razy do týždňa cvičiť. Najlepšou formou cvičenie je posilňovanie – mení tuk na svaly, po posilňovaní spaľuje telo ešte niekoľko hodín a posilňovanie urýchľuje metabolizmus. Ako motivácia k cvičeniu vám poslúži štýlové a kvalitné športové oblečenie, ktoré taktiež kúpite za skvelé ceny, keď využijete zľavové kódy.

Športové oblečenie ako motivácia k pohybu

Je rozdiel cvičiť v teplákoch a starom tričku oproti cvičeniu vo funkčnom a trendovom oblečení. Stačí, aby ste jeden raz pocítili komfort po oblečení kvalitných legín či trička určeného na cvičenie a rýchlo vymeníte celý šatník. Aké outfity sú vhodné na cvičenie?

Na kardio cvičenie odporúčame obliecť legíny. Veľmi pohodlné sú legíny lelosi, ktoré zoženiete lacnejšie, keď použijete lelosi zľavový kód. Vrchnú časť outfitu vytvorte z trička z priedušného materiálu, ktorý odvádza pot. Dámy by nemali zabudnúť na športovú podprsenku. V prípade kardio tréningu vonku doplňte do outfitu teplákovú mikinu s reflexnými prvkami s membránou odolnou voči vlhkosti. Zvoľte obuv s dobrým odpružením.

Outfit na posilňovanie sa môže podobať tomu na kardio tréning s tým rozdielom, že na exponovaných miestach sú všité prvky, ktoré umožňujú väčší rozsah pohybu. Ide o elastické detaily v podpazuší alebo v okolí pása. Špeciálne oblečenie na posilňovanie je viac mechanicky odolné a elastické. V posilňovni môžete využiť indoorové tenisky, ale veľa ľudí trénuje naboso. Vyberte si farby oblečenia, ktoré máte radi a ihneď pocítite väčšiu chuť cvičiť.

