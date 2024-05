Medveď vystrašil ľudí v ďalšej obci, podľa ochranárov netreba robiť paniku

K stretu medveďa došlo v ďalšej obci. Tentokrát v Topoľovke v okrese Humenné, kde ho nahlásil zásahovému tímu pre medveďa hnedého starosta Štefan Ladičkovský. Informovala TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk s tým, že miestni ho videli pri cintoríne aj v blízkosti ranča.

Hoci ochranári hovoria, že netreba robiť paniku, obyvatelia sa radšej začali prechádzkam za dedinou vyhýbať. Medvede sa tu totiž nikdy predtým nevyskytovali.

Prestali chodiť na huby

„Prestali sme chodiť na huby, černice, aj bylinky, kravu musíme kontrolovať a večer sa obzeráme, či ho niekde pri dome nezbadáme,“ povedal starosta s tým, že údajne to bol mladší jedinec, ktorý mohol mať dva až tri roky.

Obyvatelia si myslia, že šelmu sem prilákali kone na neďalekom ranči, kde ho tiež spozorovali. Obozretní sú aj tamojší chovatelia dobytka.

„Kvôli medveďovi musíme kontrolovať kravu častejšie, vždy sú s nami pre istotu psy, predsa je to nebezpečná situácia. Aj známi ho videli, keď sa boli povoziť na koňoch,“ uviedla žena, ktorá spolu s deťmi pomáha príbuzným s hospodárstvom.

Kontaktoval aj CHKO Karpaty

Starosta bol už informovaný o ďalších pokynoch, ako treba postupovať. Kontaktovaný bol tiež odbor životného prostredia na okresnom úrade spolu s CHKO Karpaty.

„Chodím rada do lesa, ale keď niekedy sa hovorilo, že ticho ticho, aby sme nezobudili lesnú zver a teraz opačne, tak teraz neviem, so zvončekmi budeme chodiť do lesa?“ pýta sa jedna z obyvateliek.