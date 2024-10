Žena v IT & Slovak Women In Tech 2024: Ženských Oscarov udelili po prvý raz v Bratislave

ŽENA V IT — táto cena na Slovensku chýbala a konečne ju po prvý raz udelili. Zaslúžila sa o to organizácia Aj Ty v IT, ktorá sa rozhodla nečakať, a konať. Presne v duchu myšlienky: Meníme krajinu na lepšiu. Nové ceny udelili vo štvrtok 10. októbra 2024 na Galavečere v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Stalo sa tak na záver 3. ročníka obľúbenej konferencie Slovak Women in Tech (SWiT) s mottom: Objav. Podpor. Spoznaj — ženský potenciál v IT. Hlavnou témou aktuálneho ročníka bola umelá inteligencia. Čo môže dať aj vziať ženám?

„Slovensko má veľa skvelých žien, odborníčok v IT oblasti. Vnímali sme však, že ich verejnosť málo pozná, lebo nedostávajú väčší priestor na prezentáciu svojej práce, respektíve jej ocenenie. Rozhodli sme sa preto takýto priestor vytvoriť. Jednak aby sme ich pomohli zviditeľniť, zároveň však, aby sme motivovali ostatné ženy i dievčatá, ktoré sa rozhodujú o budúcnosti,” objasňuje aktivitu Petra KOTULIAKOVÁ, výkonná riaditeľka Aj Ty v IT.

V rámci 1. ročníka odovzdali Ocenenie Žena v IT v troch kategóriách:

Kategória: Žena v IT

Žena, ktorá preukázala v posledných piatich rokoch vysokú mieru excelentnosti, inovácie, líderstva a aktívne sa snažila o väčšiu rozmanitosť v IT priemysle.

Víťazkou sa stala: Alena KANABOVÁ

Počas vyše 25-ročnej kariéry pracovala pre miestnych aj zahraničných klientov poradensko-technologickej firmy Accenture. V súčasnosti je zodpovedná za projekty z oblasti zdravotníctva a verejnej správy v rámci regionálneho technologického centra. Okrem toho je aktívna ambasádorka inklúzie a diverzity v pracovnom prostredí, s dôrazom na rast zastúpenia žien v IT sektore a na vedúcich pozíciách

Foto: AJ TY V IT / Martina Mlčúchová

Kategória: IT Študentka roka

Žena, ktorá študuje v IT odbore a dosiahla excelentné študijné výsledky, priniesla inovatívne riešenie alebo svojím prínosom pomohla posunúť určitú tému.

Víťazkou sa stala: Timea KLOPČEKOVÁ

Je študentkou Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Jej motto je „Žijem, dýcham, podnikám.“ Je členkou Nexterie, komunity mladých, ktorí sa zaujímajú o osobnostný rozvoj a spoločenské dianie. Spolu s kamarátmi založila startup Benly na tvorbu bezkontaktných vizitiek pre podnikateľov. Pracuje aj na projekte Ecolect na zber odpadu, ktorý získal ocenenie najlepšej študentskej firmy od Junior Achievement Slovensko, krajinu s ním reprezentuje aj na európskej súťaži študentských firiem.

Foto: AJ TY V IT / Martina Mlčúchová

Kategória: IT Spojenec roka

Firma, inštitúcia, organizácia či osoba, ktorá sa v posledných piatich rokoch zaslúžila o zlepšenie úrovne rozmanitosti v rámci IT, v organizácii a/alebo v širšej komunite.

Víťazom sa stal: Štefan ŠIMÍK

Je dátovým vedcom so zameraním na oblasť financií a bankovníctva. Má skúsenosti v oblasti analýzy dát, strojového učenia a vývoja softvéru s hlbokými znalosťami bankovníctva, algoritmického obchodovania a finančných trhov. V súčasnosti pôsobí ako data science konzultant. Poskytuje služby business inteligence a machine learning pre banky a obchodné spoločnosti. Okrem toho je už sedem rokov aj obľúbeným lektorom vo vzdelávacích programoch Aj Ty v IT pre dospelé ženy. Cieľom novej prestížnej ceny je prehlbovanie idey vstupu žien do IT a ich podpora v odvetví. Zároveň chce vyjadriť verejné uznanie a poďakovanie všetkým, ktorí tejto myšlienke na Slovensku pomáhajú.

Foto: AJ TY V IT / Martina Mlčúchová

Do 1. ročníka ocenenia Žena v IT prišlo celkovo 57 nominačných návrhov, z ktorých porota vybrala po troch finalistoch v kategóriách Žena v IT, IT Študentka roka a IT Spojenec roka. Päťčlennú porotu tvorili rešpektovaní odborníci: Dita FORMÁNKOVÁ, Ivana BUDINSKÁ, Peter RUSIŇÁK, Martin DROBNÝ a Petra KOTULIAKOVÁ.

„S veľkým záujmom som si prečítala nominácie vo všetkých troch kategóriách. Prekvapil ma široký záber aktivít, ktorým sa ženy v IT zaoberajú. Predovšetkým som ocenila fakt, že popri svojej profesii aktívne venujú energiu a čas aj rozvoju talentovaných dievčat a žien nad rámec pracovných povinností, ktorých isto nie je málo. Určite práve zásluhou takýchto žien sme mali veľmi kvalitné nominácie aj v kategórii IT Študent roka. Verím, že sa síce pomaly, ale isto blížime k dobe, keď žena v IT nebude ničím výnimočným,“ povedala po rozhodnutí poroty Ivana Budinská, ktorá pracuje ako výskumníčka na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied (SAV).

„Som veľmi vďačná za zloženie poroty. Každý jej člen priniesol iné skúsenosti. Diskusia teda nebola jednostranná, odrážala postrehy z viacerých sektorov. Najťažšie bolo rozhodovanie

v kategórii Žena v IT. Prišli veľmi silné nominácie a je mi úprimne ľúto, že nemôžeme oceniť všetky kandidátky,“ dodala Petra KOTULIAKOVÁ, výkonná riaditeľka Aj Ty v IT.

Slávnostný Galavečer, na ktorom po prvý raz odovzdali ocenenie ŽENA V IT, bol vyvrcholením obľúbenej konferencie Slovak Women in Tech (SWiT). Pod spoločným názvom ŽENY NA CESTE UMELEJ INTELIGENCIE tento rok predstavila bohatý program: zahraničné rečníčky, masterclass, inšpiratívne vystúpenia Sloveniek úspešných doma i v zahraničí, priestor, v ktorom sa ženy mohli stretnúť s potencionálnymi zamestnávateľmi aj odborné workshopy a networking.

Nové ocenenie Ženy v IT podporili osobnou účasťou na odovzdávaní aj španielska veľvyslankyňa na Slovensku Lorea Arribalzaga Ceballos a britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker. Obaja sú významnými zástancami rodovej rovnosti a silnejšieho

Zastúpenia žien v líderských pozíciách, a to najmä v oblastiach, kde stále dominujú muži.

N. Baker napríklad vyhlásil projekt „Ženské líderky v digitálnej dobe“, ktorý dáva priestor ženám na zviditeľnenie sa, rovnako aj podporu mladých talentov.

Ocenenie Žena v IT sa odovzdávalo v predvečer „International Day of the Girls with the theme: Girls’ vision for the future”, Medzinárodného dňa dievčat, s témou: Dievčenská vízia budúcnosti

