Štát ušetrí milióny na IT technike, nový nákup pre ministerstvo vnútra skončil výrazne pod odhadovanou cenou

Ministerstvo vnútra (MV) SR pokračuje v obnove IT techniky. V poradí druhý nákup výpočtovej techniky z rámcovej dohody s piatimi dodávateľmi, ktorú môžu využívať aj ostatné rezorty, priniesol úsporu takmer 13 percent.
Ako informoval hovorca ministerstva Matej Neumann, predpokladaná hodnota zákazky bola temer 6,5 milióna eur, no v elektronickej aukcii štyroch dodávateľov sa konečná cena ustálila na necelých 5,7 milióna eur bez DPH.
Tisíce nových počítačov a notebookov
„Napĺňajú sa tak predpoklady Útvaru hodnoty za peniaze, že potenciálna úspora oproti rámcovej zmluve v objeme 326 miliónov eur sa môže pohybovať v rozmedzí 82 až 122 miliónov eur,“ uviedol Neumann. Doplnil, že úspešný uchádzač tentokrát dodá 2 101 stolných počítačov, taktiež 2 864 notebookov aj 4 967 monitorov rôznych typov.
Ministerstvo vnútra nakúpi vybavenie pre forenzné laboratória kyberbezpečnosti za stovky tisíc eur
„Všetky zariadenia majú predinštalovanú rezortnú softvérovú prípravu, vďaka čomu ich môžu zamestnanci používať okamžite po dodaní,“ priblížil hovorca rezortu vnútra s tým, že súčasťou zmluvy sú aj rôzne výhody, napríklad päťročná záruka či výmena alebo oprava zariadenia najneskôr na druhý pracovný deň.
Výrazné prevádzkové úspory
Technika podľa Neumannových slov poputuje naprieč útvarmi rezortu. Cieľom je modernizovať registratúrne informačné systémy, aby bola práca zamestnancov plynulá a bezproblémová. Doplnil, že počítače z prvej elektronickej aukcie, ktoré boli kúpené vlani na jeseň za 4,66 milióna eur, a pri ktorých bola úspora 11 percent, už slúžia na pracoviskách Policajného zboru po celom Slovensku.
Služby eDoklady a eIdentita po vykonaní údržby fungujú v štandardnom režime, uisťuje ministerstvo
„Ministerstvo vnútra SR tak pokračuje v systematickej a dlhodobo udržateľnej obnove výpočtovej techniky. Podrobná pasportizácia v rokoch 2024-2055 totiž ukázala, že 75 % zo 46-tisíc zamestnancov rezortu pracovalo na počítačoch starších ako 10 rokov. Celkovo rezort plánuje obnoviť viac ako 49-tisíc zariadení – od stolných a prenosných počítačov, cez monitory, až po videokonferenčné jednotky,“ uvádza Neumann, zdôrazňujúc, že modernizácia má priniesť výrazné prevádzkové úspory. Analýzy ukazujú, že náklady na energie by sa mali znížiť o 30 percent, náklady na opravy a údržbu o 20 percent a až o polovicu by mali klesnúť náklady na riešenie bezpečnostných incidentov.
Kybernetická bezpečnosť ako priorita
„Z techniky zakontrahovanej v rámcovej dohode v roku 2025 môžu čerpať všetky štátne inštitúcie,“ informoval Neumann, dodávajúc, že MV SR na tento účel pripravilo iniciatívny materiál o zapojení sa do obstarávania. Daný materiál schválil vládny kabinet, patrí k nemu aj ponukový zoznam IKT, vzory žiadostí a dohôd, a tiež odporúčania pre jednotlivé inštitúcie.
Ministerstvo vnútra plánuje otvorenie ďalších klientskych centier, sú kľúčové pre kontakt s občanmi
„Zámerom je, aby všetci naši zamestnanci mali dôstojné, moderné a spoľahlivé podmienky na výkon náročnej služby, ktorú denne poskytujú verejnosti,“ uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra Patrik Krauspe. Dodal, že informačné a komunikačné technológie patria k najkritickejším oblastiam, keďže ovplyvňujú ako rýchlosť a kvalitu služieb, tak aj bezpečnosť štátu.
Poukázal na to, že počítačová kriminalita v podobe kybernetických útokov stúpa v celej Európe a cieľom sú informačné systémy štátov. „Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby tieto systémy boli odolné – a bez modernej techniky to jednoducho nejde,“ zdôraznil Krauspe s tým, že práve modernizácia výrazne posilní kybernetickú bezpečnosť a pomôže chrániť občanov aj štát.