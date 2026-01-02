Služby eDoklady a eIdentita po vykonaní údržby fungujú v štandardnom režime, uisťuje ministerstvo

Po ukončení údržby boli služby opätovne spustené.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
Smart ID card form lines, triangles and particle style design. Illustration vector
Foto: Getty Images
Medializované informácie o nefunkčnosti služieb eIdentita a eDoklady sú podľa ministerstva vnútra nepravdivé. Služby sú dostupné v štandardnom režime, ministerstvo vnútra podľa jeho hovorcu Mateja Neumanna neeviduje ich nefunkčnosť.

„Ministerstvo vnútra SR v prvý deň roku vykonalo údržbu služieb eIdentita a eDoklady. Počas nej došlo ku krátkodobému obmedzeniu prihlasovania cez mobilné eID. Súčasťou údržby bolo aj nasadenie nového bezpečnostného TLS certifikátu pre doménu meid.minv.sk. V tejto súvislosti neboli zaznamenané žiadne dopyty od občanov,“ informoval Matej Neumann.

Po ukončení údržby boli služby opätovne spustené a fungujú v štandardnom režime. Ministerstvo vnútra SR zároveň uisťuje verejnosť, že prístup k e-službám prostredníctvom fyzického občianskeho preukazu s čipom bol a je počas celého času plne zachovaný.

