Služby eDoklady a eIdentita po vykonaní údržby fungujú v štandardnom režime, uisťuje ministerstvo

Medializované informácie o nefunkčnosti služieb eIdentita a eDoklady sú podľa ministerstva vnútra nepravdivé. Služby sú dostupné v štandardnom režime, ministerstvo vnútra podľa jeho hovorcu Mateja Neumanna neeviduje ich nefunkčnosť.
Aplikácie eDoklady a eIdentita majú nové funkcionality, umožňujú overiť vek a elektronické podpisovanie
„Ministerstvo vnútra SR v prvý deň roku vykonalo údržbu služieb eIdentita a eDoklady. Počas nej došlo ku krátkodobému obmedzeniu prihlasovania cez mobilné eID. Súčasťou údržby bolo aj nasadenie nového bezpečnostného TLS certifikátu pre doménu meid.minv.sk. V tejto súvislosti neboli zaznamenané žiadne dopyty od občanov,“ informoval Matej Neumann.
Po ukončení údržby boli služby opätovne spustené a fungujú v štandardnom režime. Ministerstvo vnútra SR zároveň uisťuje verejnosť, že prístup k e-službám prostredníctvom fyzického občianskeho preukazu s čipom bol a je počas celého času plne zachovaný.