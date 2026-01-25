Slovensko drží krok s Európou v používaní internetu, najviac ho ľudia využívajú na komunikáciu a nákupy

Väčšina obyvateľov Slovenska vo veku 16 až 74 rokov pravidelne používa internet, pričom krajina dosahuje približne rovnakú mieru digitalizácie ako priemer Európskej únie. Posledné údaje zo Štatistického úradu SR za rok 2025 ukazujú, že internet využíva 94 % populácie v tejto vekovej kategórii, čo zodpovedá viac než 3,84 miliónom ľudí. Tento podiel je na úrovni priemeru EÚ (94,5 % podľa Eurostatu).
Napriek širokému rozšíreniu internetu existuje skupina viac než 175-tisíc osôb (4,3 %), ktorí nikdy internet nepoužili. Používanie internetu klesá s rastúcim vekom, no takmer 42 % seniorov vo veku 75 až 89 rokov ho už za posledný rok využilo. V posledných troch mesiacoch sa na internet pripájalo 92,5 % Slovákov vo veku 16 – 74 rokov, z toho až 94,5 % denne.
Väčšinou sa používa mobilný telefón
Najčastejšie používaným zariadením je mobilný telefón s viac než 3,45 milióna užívateľov. Notebook využíva viac než polovica používateľov, zatiaľ čo stolný počítač má necelá tretina.
Umelú inteligenciu používa častejšie Generácia Z a Mileniáli, pre väčšinu mladých je už prvou voľbou
Medzi hlavné aktivity na internete patrí komunikácia, pričom elektronickú poštu odosielalo alebo prijímalo 80 % užívateľov. Dôležité sú aj videohovory a četovanie, ktoré využíva približne 76 % a 67 % používateľov. Sociálne siete ovplyvňujú životy viac ako 2,53 milióna ľudí, čo predstavuje zvýšenie o vyše 180-tisíc oproti minulému roku. Internetové bankovníctvo využívalo 65 % užívateľov internetu.
Najviac rástli streamovacie služby
Online nákupy sú stále populárne – aspoň raz v posledných troch mesiacoch ich realizovalo 71,2 % používateľov internetu. Najčastejšie sa kupujú cestovné lístky a vstupenky na kultúrne či športové podujatia. Najvyšší rast zaznamenali platené streamovacie služby ako Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV a ďalšie, ktorých sledovanie sa medzi rokmi 2024 a 2025 zvýšilo z 31,3 % na 45,1 % Slovákov s internetovým pripojením. Predplatné online správ a časopisov si platí 10,5 % užívateľov.
Trendom je aj rastúce využívanie umelej inteligencie (AI). V roku 2025 používalo nástroje AI viac ako tretina používateľov internetu (33,3 %), teda viac než 1,25 milióna ľudí. Najviac mladých ľudí vo veku 16 až 24 rokov, až 76,4 %, AI využívalo najmä na súkromné účely. S vekom sa využívanie znižuje a osoby nad 65 rokov používajú AI len okrajovo. Muži AI využívajú o niečo častejšie ako ženy. Viac ako 2,52 milióna používateľov zatiaľ AI nevyužívajú, pričom hlavné dôvody sú: pocit nepotrebnosti, nedostatok vedomostí o používaní a obavy o ochranu súkromia a bezpečnosť.