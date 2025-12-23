Ministerstvo vnútra plánuje otvorenie ďalších klientskych centier, sú kľúčové pre kontakt s občanmi

Klientske centrá Ministerstva vnútra SR (MV SR) zostávajú podľa rezortu najdôležitejším kontaktným miestom medzi občanmi a štátnou správou. Rok 2024 priniesol mierny pokles návštevnosti, ale rýchle vybavovanie požiadaviek.
Podľa údajov zo Správy o stave verejnej správy bolo v roku 2024 vydaných 3,29 milióna časeniek, čo je o 28 percent menej ako v roku 2023. Najvyťaženejšími mesiacmi boli marec, február a apríl, najmenej navštevovaný bol december.
„Priemerná doba vybavenia požiadavky bola len 10 minút, čo potvrdzuje efektívne nastavenie pracovných procesov aj počas najväčšej vyťaženosti,“ uviedol hovorca MV SR Matej Neumann.
Jadro vybavených požiadaviek na klientskych centrách v roku 2024 tvorili tri kľúčové agendy – služby spojené s dokladmi, evidenciou vozidiel a katastrálnymi konaniami. Vyhotovenie a prevzatie dokladov generovalo viac než polovicu všetkých úkonov.
V roku 2025 je na Slovensku v prevádzke už 66 klientskych centier a ministerstvo pripravuje v budúcom roku otvorenie ďalších – napríklad v Liptovskom Mikuláši, Michalovciach, Piešťanoch či Rožňave.