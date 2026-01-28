Telekom opäť na vrchole: 6 ocenení od Ookla potvrdilo najlepšiu a najrýchlejšiu sieť na Slovensku

Slovak Telekom opäť potvrdil, že patrí medzi absolútnu špičku na slovenskom trhu mobilných služieb. Renomovaná spoločnosť Ookla® mu udelila až šesť prestížnych ocenení Speedtest Awards™ za druhý polrok 2025, čím potvrdila, že Telekom má najlepšiu a najrýchlejšiu mobilnú sieť, je jednotkou v 5G a ponúka aj najlepší herný zážitok.
Šesť ocenení z reálnych meraní používateľov
Ocenenia nevychádzajú z laboratórnych testov, ale z viac ako 3,6 milióna reálnych meraní používateľov na Slovensku. Práve tie podľa odborníkov najlepšie odrážajú skutočnú kvalitu siete v každodennom živote.
Telekom uspel v šiestich kľúčových kategóriách:
- Najlepšia mobilná sieť na Slovensku
- Najrýchlejšia mobilná sieť na Slovensku
- Najlepší herný zážitok v mobilnej sieti
- Najlepšia 5G sieť na Slovensku
- Najrýchlejšia 5G sieť na Slovensku
- Najlepší herný zážitok v 5G sieti
Výsledky potvrdzujú dlhodobú stratégiu firmy zameranú na stabilitu, rýchlosť a používateľský komfort.
„Ľudia cítia rozdiel v každodennom používaní“
Podľa vedenia spoločnosti sú ocenenia dôkazom, že investície do infraštruktúry majú konkrétny prínos pre zákazníkov.
„Tieto výsledky nevznikli náhodou. Sú dôkazom, že dlhodobé investície do siete a modernizácie prinášajú ľuďom reálny rozdiel – rýchlejšie pripojenie, vyššiu stabilitu a lepší zákaznícky zážitok,“ uviedla Melinda Szabó, CEO Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic. „Najviac si vážime, že vychádzajú z reálnych meraní ľudí, teda z toho, čo v sieti zažívajú každý deň.“
Podľa nej je šesť ocenení jasným signálom, že Telekom si dlhodobo drží pozíciu lídra v mobilnej aj 5G sieti.
Uznanie aj zo strany Ookla
Význam úspechu potvrdzuje aj samotná spoločnosť Ookla, ktorá patrí medzi svetových lídrov v oblasti merania kvality internetového pripojenia.
„Získať šesť ocenení Speedtest Awards počas tretieho a štvrtého štvrťroka 2025 je mimoriadny úspech,“ povedal Stephen Bye, prezident a CEO spoločnosti Ookla. „Výsledky poukazujú na neúnavnú snahu Slovak Telekomu poskytovať najrýchlejšiu a najlepšiu mobilnú aj 5G sieť na Slovensku.“
Podľa neho Telekom vyniká nielen rýchlosťou, ale aj plynulosťou streamovania, prehliadania webu a kvalitou herného zážitku.
Rýchlosti, ktoré cítiť v praxi
Dáta z meraní ukazujú, že Telekom v druhom polroku 2025 dosiahol mediánovú rýchlosť sťahovania 152,35 Mbps a upload 27,16 Mbps. V najlepších podmienkach presiahli rýchlosti sťahovania hranicu 380 Mbps.
V praxi to znamená rýchlejšie videohovory, plynulé sledovanie videí vo vysokej kvalite či bezproblémové hranie online hier.
„Ocenenia od Ookla sú potvrdením toho, že sa zákazníci môžu na našu sieť spoľahnúť. Či ide o streamovanie, prácu alebo hranie hier, chceme, aby mali vždy plynulý zážitok,“ doplnila Martina Kandera, riaditeľka pre rezidenčný segment Slovak Telekom.
Rok rekordných investícií a modernizácie
Za úspechom stojí aj masívna modernizácia siete. Telekom v roku 2025 investoval do infraštruktúry a technológií viac ako 150 miliónov eur a realizoval najväčšiu modernizáciu mobilnej siete vo svojej histórii.
Naprieč Slovenskom pribúdali nové antény, posilňovala sa kapacita siete a stále viac vysielačov sa pripájalo na optiku. Výsledkom je lepšie pokrytie, vyššia stabilita aj lepší signál v budovách.
Modernizácia zároveň priniesla aj vyššiu energetickú efektivitu. Telekom dokázal v roku 2025 znížiť spotrebu elektriny, a to napriek rastúcej dátovej prevádzke.
Viac dát, viac 5G, lepšie služby
Rok 2025 bol pre Telekom aj rokom výrazného rastu. Zákazníci preniesli medziročne o 30,1 % viac dát, pričom najrýchlejšie rástla prevádzka v 5G sieti. Tá bola až 2,4-násobne vyššia ako rok predtým.
Podiel 5G zariadení v sieti už presiahol 51 % a v decembri 2025 tvorilo 5G viac než tretinu celkovej dátovej prevádzky. Sieť piatej generácie sa tak stala bežnou súčasťou každodenného používania.
Rástlo aj využívanie moderných hlasových služieb. Hovory cez VoLTE už predstavovali 80 % všetkej hlasovej prevádzky a WiFi volania zaznamenali medziročný nárast o 71 %.
Pripravení na extrémnu záťaž aj nové technológie
Stabilitu siete Telekom potvrdil aj počas veľkých podujatí, ako bolo UEFA U21 EURO 2025 či hudobné festivaly. Sieť dokázala zvládnuť rekordné objemy dát a vysokú koncentráciu používateľov bez výpadkov.
Zároveň spoločnosť testovala a zavádzala nové riešenia, napríklad 5G Standalone sieť s ultranízkou latenciou či inovatívne systémy pre bezpečnosť a mediálne prenosy.
Telekom ako líder digitálneho Slovenska
Šesť ocenení od Ookla tak nie je jednorazovým úspechom, ale výsledkom dlhodobej stratégie. Telekom systematicky investuje do rozvoja sietí, reaguje na rastúce nároky používateľov a pripravuje infraštruktúru na budúce technológie.
Vďaka tomu dnes ponúka najlepšiu a najrýchlejšiu mobilnú sieť na Slovensku, silnú 5G infraštruktúru a špičkový herný zážitok. Ako ukazujú nezávislé merania, ide o kvalitu, ktorú zákazníci pocítia každý deň – pri práci, zábave aj komunikácii.
Kompletný report porovnávajúci siete na Slovensku je dostupný na webe spoločnosti Ookla.